Tecnologia de nióbio garante que pilota saia ilesa de acidente na Extreme E

A pilota alemã Claudia Hurtgen escapou ilesa do grande acidente ocorrido durante as disputas da primeira etapa da temporada inaugural da Extreme E no último sábado, 3. O capotamento ocorreu durante a primeira classificação na Arábia Saudita, quando as rodas do SUV elétrico entraram na areia fofa do deserto, fazendo com que o veículo capotasse quatro vezes até parar. A prova de fogo comprovou a eficácia do chassi feito de uma estrutura tubular de liga de aço reforçada com nióbio. Após o capotamento, foi constatado que não houve nenhum dano à estrutura do automóvel.

O acidente impressionou o público, não só por sua proporção, mas, também, pela estrutura do veículo que comprovadamente aguenta fortes impactos na gaiola de proteção. “Hoje, houve momentos em que parecia que o coração ia sair pela boca, principalmente no acidente com a Claudia Hürtgen, da ABT CUPRA XE. Acredito que todos nós ficamos contentes ao vê-la sair caminhando do carro – isso é uma comprovação do trabalho da CBMM | Niobium com o chassi robusto e resistente, que passou hoje pelo seu teste definitivo e entregou resultado”, disse Alejandro Agag, fundador da Fórmula E.

A CBMM foi parte integrante do desenvolvimento do SUV elétrico, que utiliza nióbio em sua estrutura, tornando-o mais leve, forte, robusto e confiável, promovendo energia e melhor desempenho. A resistência e durabilidade adicionais oferecidas pela tecnologia de nióbio ajudam o chassi do veículo a lidar com os desafios mais difíceis.

“Já na etapa inaugural da Extreme E, no Desert X-Prix na Arábia Saudita, foi possível testar no limite a superestrutura e a extrema segurança do Odyssey 21, o e-SUV da saga, que conta com o uso da tecnologia do nióbio da CBMM e foi desenvolvido em conjunto com a francesa Spark. Ver a Claudia Hurtgen sair caminhando normalmente após um acidente impressionante, numa cena que viralizou no mundo, reforçou que o trabalho foi bem feito e que o uso de materiais de alta resistência ajuda tanto em questões de sustentabilidade como também salva vidas”, diz Giuliano Fernandes, Head de Marketing e Comunicação da CBMM.

Repercussão na mídia

O acidente repercutiu nacional e internacionalmente em diversos tipos de mídia. Veículos de imprensa deram ênfase para a potente estrutura feita com nióbio, reconhecendo assim, a importância da tecnologia pioneira da CBMM no desenvolvimento do carro da competição.

Claudia contou que o carro saiu de traseira. No momento, por estar muito rápida e com pedras ao lado, o acidente tomou uma grande proporção. A pilota conta, ainda, que após o acidente aguardou a luz verde do veículo aparecer, indicando que era seguro sair do carro. O veículo não teve problemas elétricos e ao acionar a luz verde, Claudia saiu do carro e contou que apenas mordeu a língua durante a capotagem.

Equipe de Nico Rosberg sai campeã do primeiro evento

A equipe Rosberg X Racing, do alemão Nico Rosberg, conquistou a vitória no primeiro evento da Extreme E. A final foi disputada pelas duas equipes mais rápidas de domingo na semifinal, a Rosberg X Racing e X44. A jornada do time Rosberg X Racing não foi fácil. No sábado, a equipe perdeu a pole para o time de Hamilton, o X44, após um software defeituoso que limita a velocidade nos boxes falhar. Por causa disso, o time de Nico foi punido com 60 segundos.

Hamilton não estava presente na Arábia Saudita, mas enviou uma mensagem de vídeo antes da corrida, desejando sucesso a sua equipe, formada por Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez. O heptacampeão de F1 ainda afirmou que estará na próxima etapa, em 29 e 30 de maio, no Senegal.

Confira o cronograma das próximas competições:

Ocean X Prix: Lac Rose, Senegal

29 e 30 de maio de 2021



Arctic X Prix: Kangerlussusaq, Groenlândia

28 e 29 de agosto de 2021



Amazon X Prix: Pará, Brasil

23 a 24 de outubro de 2021



Glacier X Prix: Patagônia, Argentina

11 e 12 de dezembro de 2021