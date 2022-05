Terapia chinesa oferecida pela Prefeitura de Araxá contribui para melhor qualidade de vida

Às terças e quintas pela manhã, a quadra do Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC) recebe a prática de um exercício de baixo impacto oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes – o Lian Gong.

O Lian Gong é uma prática corporal fundamentada na Medicina Tradicional Chinesa, desenvolvida por um ortopedista chinês na década de 1970 para prevenir e tratar dores musculares e articulares no corpo.

O médico reumatologista, acupunturista e instrutor Carlos Eugênio Parolini diz que o projeto foi iniciado em Araxá há 16 anos e as práticas aconteciam na Fundação Cultural Calmon Barreto. Porém, foi suspenso durante a pandemia e retornou agora no Centro Esportivo Álvaro Maneira.

“A ginástica trabalha a consciência corporal de forma que os benefícios são sentidos na execução de movimentos do dia a dia, como agachar, pular ou correr. Assim, o Lian Gong ajuda a evitar acidentes em casa, como tropeços e quedas, além de contribuir com a flexibilidade, força e equilíbrio”, explica.

Outros benefícios citados pelo instrutor são a melhora do funcionamento dos órgãos internos, o estímulo da percepção dos sentidos, o trabalho das emoções e busca do prolongamento da vida com qualidade.

A ginástica chinesa pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 6 anos de idade, não tem restrições e a única recomendação é que o praticante não tenha dificuldade de permanecer em pé.

“Retomamos o projeto agora e a ideia é ampliar para outros espaços da cidade, conforme a procura”, adianta Parolini. Para participar, basta comparecer às aulas – terças e quintas, das 7h às 8h, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC).