Terceira edição do Programa Prefeitura no Bairro reúne mais de 1.300 pessoas na Praça das Mangueiras

A terceira edição do programa Prefeitura no Bairro recebeu cerca de 1.300 pessoas durante a manhã do último sábado (28), na Praça das Mangueiras, no bairro Santo Antônio. A ação uniu atividades de saúde, cultura, educação, entretenimento, meio ambiente, segurança e serviços.

As bandas de fanfarra da Escola Municipal Aziz J. Chaer e da Escola Estadual Professor Professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente) deram as boas-vindas à comunidade. Da parte cultural, o evento foi embalado pela apresentação do grupo de seresta Música na Janela, da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, e apresentação de voz e violão dos professores da instituição.

A terceira edição da Prefeitura no Bairro também contou com a Campanha “Agasalhômetro”, que arrecadou agasalhos e cobertores para serem distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social neste período de frio.

Ao todo, a terceira edição do programa Prefeitura no Bairro ofereceu mais de 40 serviços, através de atendimentos de todas as secretarias e autarquias da atual gestão municipal. Entre as várias ações promovidas pela Prefeitura de Araxá,, tiveram destaque a emissão de Carteira de Identidade e Credenciais de estacionamento para idosos, oficina de turbante, contação de história, o ônibus da Biblioteca Itinerante, orientações sobre a dengue, tenda de adoção de cães, doação de mudas da Casa do Pequeno Jardineiro, cadastramento de currículos através do Sine, pré-matrícula para a Educação para Jovens e Adultos (EJA), além da anotação de demandas por parte do gabinete do prefeito.

Também houve ações de promoção de saúde, como orientações de saúde bucal e nutrição, testes rápidos para IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), vacinação de atualização do cartão de vacinas, e foram oferecidas massagens aos visitantes através de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Moradora do bairro há mais de 40 anos, a secretária Edilamar Érica Ferreira disse que o evento foi uma oportunidade de estar mais próxima da prefeitura. “Eu moro aqui desde que nasci e nunca houve esse tipo de ação aqui no bairro. Foi muito bom, principalmente para quem não tem como ir até a prefeitura. É uma oportunidade de levar as demandas diretamente ao prefeito”, disse.

O prefeito Robson Magela destacou o momento como uma oportunidade de estar mais próximo à comunidade para ouvir sugestões e reivindicações, além de fomentar o uso de espaços públicos como a praça do bairro. “O Prefeitura no Bairro descentraliza a gestão ao passo que aproxima mais as pessoas das tomadas de decisões. É uma troca riquíssima, pois oferecemos os serviços e anotamos demandas que vão contribuir para uma gestão mais eficiente e condizente com a realidade das pessoas. Além disso, a gente também promove e fomenta o uso de espaços públicos, como a Praça das Mangueira”, reforçou.