Times perdem a invencibilidade na 2ª fase do Campeonato Ruralão

Devido ao equilíbrio proporcionado entre as 12 equipes que continuam no Campeonato Ruralão, a 2ª fase teve mais dois times que perderam a invencibilidade. O Grêmio Tapirense perdeu para o Chácara Dona Adélia e o Itaipu foi goleado pela Fazenda Máfia. Após duas rodadas, o Campeonato Ruralão, promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria de Esportes, não tem mais nenhum invicto e as goleadas estão mais raras.

Dividida em duas chaves, a 2ª fase tem Amigos na liderança com 6 pontos, seguido por Fazenda Máfia e Grêmio Tapirense, ambos com 3 pontos. Na chave D, Fazenda Santa Vitória e Juventude Explosiva com 1 ponto cada, Fazenda Campos, sem ponto. Chácara Dona Adélia lidera a chave E com 6 pontos, Juventude Antinha tem 4 pontos, Curva de Rio, Casinhas e Capela, todos com 3 pontos e Itaipu, segurando a lanterna, com 1 ponto.

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, todos têm chances de classificação para a 3ª fase que contempla três times de cada chave.

Resultados da 2ª rodada – 2ª fase – Campeonato Ruralão

Sábado, 28 de julho

Chácara Dona Adélia: Curva de Rio 2×0 Juventude Explosiva, com gols de Edgar e Gustavinho

Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia 2×0 Grêmio Tapirense, com gols de Coquinho e Itinho

Domingo, 29 de julho

Itaipu: Juventude Antinha 1×0 Fazenda Santa Vitória, com gol de Maurício Nissin

Itaipu: Casinhas 2×1 Fazenda Campos, com gols de Régis Lukako (2) (Casinhas) e Rafael (Fazenda Campos)

Chácara Dona Adélia: Capela 0x1 Amigos, com gol de Raul

Chácara Dona Adélia: Itaipu 1×4 Fazenda Máfia, com gols de Leonardo Perereca (Itaipu), e Bruno Melecão, Julinho, Juninho Valeriano e Paulo Henrique

Jogos da 3ª rodada da 2ª fase:

Sábado, 4 de agosto

Chácara Dona Adélia: 15h – Juventude Explosiva x Itaipu

Cetap, Tapira: 15h – Grêmio Tapirense x Capela

Domingo, 5 de agosto

Chácara Dona Adélia: 9h – Fazenda Campos x Chácara Dona Adélia / 11h – Fazenda Máfia x Juventude Antinha

Cetap, Tapira: 9h – Amigos x Curva de Rio / 11h – Fazenda Santa Vitória x Casinhas