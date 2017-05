Torneio Início do Ruralão 2017 será realizado no Estádio Fausto Alvim

O Estádio Municipal Fausto Alvim será palco da terceira edição do Torneio Início do 26ª Campeonato Ruralão. O evento festivo, que marca a abertura do principal campeonato esportivo da área rural, terá a participação de dezesseis equipes. Todos os jogos são realizados em único dia, sendo as partidas eliminatórias e divididas em dois tempos de dez minutos.

As equipes participantes são o Cala Boca; Casinhas (Antinha); Chácara Dona Adélia; Fazenda Boca Júnior; Fazenda Bonsucesso; Fazenda Campos; Fazenda Córrego da Mata; Fazenda Estrela Azul; Fazenda Máfia; Curva de Rio; Itaipu; Juventude da Antinha; Fazenda Gondins; Grêmio Tapirense; Fazenda Santa Vitória e Fazenda Chapecó.

O Secretário Municipal de Esportes, Adolfo Maurício, destaca que a realização do Torneio Início no Estádio Municipal Fausto Alvim é uma forma de valorizar o setor rural do município. “O prefeito Aracely de Paula faz questão que esse torneio seja realizado no principal cenário do futebol araxaense. Uma forma de valorizar a origem do futebol araxaense e de festejar uma competição tão tradicional em nossa cidade”, ressalta.

O assessor de Esportes Amador e Rural, José Antunes Soares Júnior, conta que regulamento já foi repassado as esquipes participantes. “Na última semana tivemos a segunda reunião com representantes dos clubes que vão participar do Ruralão 2017 e também do Torneio Início. Estamos discutindo os últimos detalhes das competições, inclusive a data de início, prevista para junho”, explica Dedé.

26ª Campeonato Ruralão

A primeira fase do 26ª Campeonato Ruralão será disputado por dezesseis equipes inscritas, sendo divididos em dois grupos, com oito times cada. As quatro equipes de cada grupo com maior pontuação são classificadas para a próxima fase, que passará a ser eliminatória com jogos de ida e volta. A Secretaria Municipal de Esportes realizará uma nova reunião com as equipes participantes do torneio para o sorteio dos confrontos da primeira fase.

A competição terá jogos a noite no meio de semana no Estádio Chácara Dona Adélia, que também será utilizado aos domingos. Além desse local, os campos do Cetap, do Alto da Serra (Capela), da Fazenda Campos, da Antinha, e do Itaipu também receberão os jogos da 1ª fase.