Tudo igual: Primeiro jogo da final do Ruralão 2022 termina com empate entre Chácara Dona Adélia e Sítio Três Colinas

O equilíbrio marcou o jogo de ida da decisão do Campeonato Ruralão 2022. No domingo (20), Sítio Três Colinas e Chácara Dona Adélia se enfrentaram nos primeiros 90 minutos da grande final da competição. A partida aconteceu no Estádio Municipal Fausto Alvim e terminou com um empate por 1 a 1. Os gols do jogo foram marcados por Índio (Chácara Dona Adélia) e Rodriguinho (Sítio Três Colinas).

Com tudo igual no placar, a equipe Chácara Dona Adélia entrará com vantagem no segundo jogo por ter feito melhor campanha no decorrer do campeonato, e joga por um empate para ser campeão. Já para o Sítio Três Colinas, uma vitória simples será o suficiente para levantar a taça.

A partida de volta acontece no próximo domingo, 27 de novembro, às 11h, no Estádio Municipal Fausto Alvim, palco também da decisão do terceiro lugar, jogo que antecede à final. O duelo entre Fazenda Estiva e Ajesp começa às 9h.