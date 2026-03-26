UAI Araxá registra alto índice de satisfação e se destaca em eficiência no atendimento





A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Araxá apresentou resultados positivos no mês de fevereiro, com destaque para o alto índice de satisfação dos usuários e bom desempenho em indicadores de eficiência entre as 53 unidades do estado.

De acordo com o levantamento, a UAI Araxá realizou 5.736 atendimentos finalizados com êxito no período. Um dos principais destaques é o grau de satisfação dos usuários. A avaliação “ótimo” alcançou 95,7% na unidade, superando a média geral das UAIs, que é de 91,2%. As avaliações “bom” (1,8%), “regular” (0,1%) e “ruim” (0%) também se mantiveram em níveis baixos, demonstrando a qualidade do atendimento prestado. Já o percentual de usuários que não avaliaram foi de 2,4%, abaixo da média estadual de 5,9%.

No indicador de eficiência operacional (COEF), a UAI Araxá obteve nota máxima (1), acima da média estadual de 0,99, conquistando a 3ª colocação entre as 53 unidades, evidenciando alto desempenho na execução dos serviços.

Segundo a coordenadora da UAI Araxá, Silvânia Aparecida da Silva, os resultados refletem o compromisso da equipe com a qualidade do atendimento e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

“Além da oferta de serviços, a UAI realiza capacitação contínua dos servidores, disponibiliza equipamentos de informática de última geração e conta com terminais de autoatendimento, garantindo mais agilidade, eficiência e qualidade no atendimento à população”, diz.

Implantada por meio de convênio firmado com o Governo de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a UAI é resultado de uma parceria em que o Município é responsável pela estrutura física, recursos humanos, equipamentos, manutenção e materiais de consumo, enquanto o Estado fornece os sistemas e programas dos serviços ofertados.

A UAI está localizada no Araxá Center Shopping, na rua Domingos Di Mambro, nº 850, Vila Silvéria. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviços oferecidos pela UAI Araxá



A unidade disponibiliza diversos serviços essenciais à população, entre eles:

• Emissão da Carteira de Identidade e de antecedentes criminais;

• Emissão da Carteira CIPTEA (para pessoas com Transtorno do Espectro Autista);

• Recadastramento de inativos e de CPF;

• Serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

• Liberação de veículos apreendidos e serviços de documentação veicular;

• Aplicação de prova eletrônica de legislação;

• Atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine);

• Junta de Serviço Militar;

• Ouvidoria Municipal.

A UAI também oferece serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), como emissão e regularização do título de eleitor, justificativa eleitoral, consulta ao local de votação, restituição de multas, além de atendimento ao eleitor no Brasil e no exterior.