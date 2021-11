Um dos maiores eventos de queijos do Brasil começa nesta quinta em Araxá

Araxá é a capital mundial do queijo entre os dias 4 e 7 de novembro. Um dos maiores eventos de queijos do mundo tem início nesta quinta-feira (4), às 17h, no Tauá Grande Hotel de Araxá. O evento conta com a maior estrutura já montada no Complexo do Barreiro para receber autoridades, mestres queijeiros, chefes de cozinha, produtores, expositores e amantes do maior patrimônio cultural de Minas Gerais e patrimônio imaterial brasileiro.

A ExpoQueijo Brasil – International Cheese é palco de concurso Internacional, palestras, treinamentos, degustação de queijos e exposição de produtos. A exposição, promovida pela Bonare Eventos, conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Araxá e Governo de Minas Gerais. Aberta ao público, com entrada gratuita, a feira conta com atrações musicais e culturais durante os quatro dias de festa.

Para participar, a organização do evento apresentou um protocolo de biossegurança contra a Covid-19 que exige do público presente e expositores, dentre outras medidas, a apresentação obrigatória do cartão de vacina atualizado ou comprovante de vacinação, juntamente com a Carteira de Identidade (RG), para maiores de 12 (doze) anos, a fim de comprovar a imunização de pelo menos a 1º dose (ou dose única) da vacina contra a Covid-19.

A ExpoQueijo Brasil – International Cheese é o maior evento de queijos certificados, com registros dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE), Federal (SIF) e Sisbi (equivalência) ou Selo Arte do Brasil.