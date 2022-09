União de ritmos marca apresentação inédita da Orquestra Ouro Preto e grupo Moçambique Mocidade e Verde e Branco

Em uma noite carregada de emoção, a união de dois ritmos, o congado com a música orquestral, trouxe ao público uma experiência inédita no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, nesta quarta-feira (7). Embalados pelo som da Orquestra Ouro Preto e do grupo Moçambique Mocidade Verde e Branco, os presentes puderam prestigiar um grande concerto de Missa Conga.

O espetáculo foi dividido em três grandes momentos: a entrada da orquestra ao palco e do grupo de congado em cortejo; a Missa Conga, onde houve a junção de todos os instrumentos musicais ao canto do Moçambique; e, por fim, o encerramento com uma homenagem do grupo araxaense ao maestro Rodrigo Toffolo e à pianista Andréa Luísa Teixeira, autora do livro “Missa Conga: O Congado Moçambique Mocidade Verde e Branco e a Orquestra Ouro Preto”, distribuído ao final do evento.

“Foi uma experiência fantástica, uma emoção que tomou conta de todos nós que estávamos participando. Estar junto a uma orquestra foi um momento único. É gratificante saber que a nossa cultura está sendo valorizada e que estamos tendo nosso espaço para mostrarmos o quanto somos importantes para o nosso país”, destacou o capitão da Mocidade Verde e Branco, Jower Henrique Carneiro.

O concerto contou com apoio da Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto e realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CBMM.