Uniaraxá recebe mais de 1,8 mil pessoas no Dia da Responsabilidade Social

Foi um sucesso acima do esperado a 13ª edição do Dia da Reponsabilidade Social do Ensino Superior Particular, realizada no último sábado, 16, e que faz parte da Campanha Nacional da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior. O evento tem o propósito de organizar anualmente, num só dia, uma mostra das ações e projetos sociais realizados durante o ano pela Instituição. Mais de 1,8 mil pessoas passaram pelo campus e participaram das atividades promovidas pelo Uniaraxá e pelos parceiros do evento.

Foram promovidas apresentações artísticas, assistência à saúde, atividades esportivas e recreativas, educação ambiental voltada para a conscientização sobre resíduos sólidos, rua do lazer, Transitolândia, coleta de lixo eletrônico, oficina de formulação de currículo, assistência judiciária, palestra sobre Setembro Amarelo, banca de consertos de equipamentos e eletrodomésticos, contação de histórias, avaliação postural, circuito para desenvolvimento psicomotor, orientações gerais para melhoria de vida, corte de cabelo, aula de xadrez, além da oferta de pipoca e algodão doce para toda criançada.

Para tantas atividades, o Uniaraxá contou com parceiros importantes: Sesc/Araxá; Sesi/Senai – Sistema Fiemg; Sest/Senat; Polícia Civil; Polícia Militar; Copasa e Secretaria Municipal de Saúde. Além da comunidade participar em peso, os alunos das escolas Municipais de Aplicação Lélia Guimarães e Alice Moura, e das Escolas Estaduais Vasco Santos; Armando Santos; Rotary e Maria de Magalhães, também marcaram presença no evento.

A coordenadora de Extensão do Uniaraxá, Zulma Luciana de Oliveira, afirma que o Dia da Responsabilidade Social deste ano foi em tom de comemoração, já que revela a história de crescimento, de cidadania de alunos e professores e de parceria com a comunidade. “Consolida o trabalho de responsabilidade social que a Instituição realiza o ano todo. Creditamos o sucesso do evento aos alunos e professores envolvidos nas atividades, mas também aos parceiros, às escolas que participaram conosco e à comunidade que faz uso dos serviços prestados que, para nós, é uma demonstração de confiança no Uniaraxá”, completa.