Araxá é contemplada pelo Governo Federal para construção da sede própria do Caps AD

Araxá foi contemplada novamente pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções do Governo Federal. Desta vez, o município foi contemplado com o valor de R$ 2.085.000,00 para construção da sede própria do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD)

O CAPs AD será construído no bairro Alvorada em área cedida pela Administração Municipal. A unidade atualmente funciona em imóvel alugado e oferece acompanhamento para pacientes com equipe multiprofissional, formada por assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogos, psiquiatra e enfermeiros.

Unidade Básica de Saúde e Centro de Educação Infantil

Araxá também foi contemplada pelo PAC Seleções para construção de um novo Centro de Educação Infantil (Cemei) e uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS).

Serão destinados R$ 4.342.023,00 para construção do Cemei e R$ 2.012.825,58 para construção da UBS. O Cemei será construído no bairro Novo Horizonte e a UBS no bairro Mangabeiras.