Unimed Araxá inaugura Centro de Oncologia e vai ampliar serviços na área

A Unimed inaugurou nesta sexta-feira (6) o Centro de Oncologia de seu hospital próprio em Araxá, no Alto Paranaíba. O setor vai oferecer estrutura de quimioterapia para tumores sólidos e tumores do sangue evitando que pacientes em tratamento tenham que se deslocar para cidades que oferecem o serviço na região. “São pacientes que sofrem muito com náuseas intensas, cefaléias e, muitas vezes, tinham que enfrentar uma viagem de carro ou de ônibus na volta para casa sentindo os efeitos colaterais. Aqui eles poderão ir direto para casa e terão nosso suporte, caso necessitem”, explica o diretor financeiro, Rubens Assunção de Oliveira.

A unidade de oncologia terá capacidade para atender até quatro pacientes ao mesmo tempo. Dois médicos oncologistas, um farmacêutico, psicólogos, enfermeiros e técnicos especializados na área compõem o grupo de trabalho. “Teremos uma equipe de pronto-atendimento de suporte. A importância do tratamento mais próximo, além do acesso, é que ele facilita o apoio dos familiares, já que eles também não precisarão se deslocar para outra cidade”, ressalta o responsável técnico pelo setor, o médico oncologista Gabriel de Oliveira Simões.

Além da quimioterapia, o hospital Unimed passa a oferecer ainda consultas na área, exames, algumas cirurgias e pretende ampliar, em breve, os atendimentos em oncologia e hematologia para diagnóstico e tratamento quimioterápico ou imunobiológico. De acordo com o diretor-presidente da Unimed Araxá, Alonso Garcia de Rezende, um dos desafios do setor é oferecer acolhimento e atendimento humanizado ao paciente. “Estamos trazendo uma melhoria muito grande para a saúde de Araxá e região, uma complexidade maior e, além disso, o toque Unimed de acolher. Formamos uma equipe muito especializada tecnicamente, mas que também saberá olhar para este paciente de uma maneira mais carinhosa, como ele merece ser tratado”, ressalta Alonso.