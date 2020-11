Urnas eletrônicas já estão sendo preparadas para as Eleições 2020

Os cartórios eleitorais de Minas Gerais já estão realizando a carga das urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2020. Em Belo Horizonte, o trabalho das 18 zonas eleitorais começou no dia 31 de outubro e segue até 05 de novembro. Entre as outras 286 ZEs do estado, cada uma tem seu cronograma, e o trabalho deve ser concluído até 13 de novembro.

A carga das urnas é o momento em que são inseridos nos equipamentos o software de votação, dados dos candidatos do município, dados dos eleitores de cada seção eleitoral e também a mídia de gravação de resultados, onde serão registrados os votos dos eleitores. Durante o procedimento, são feitos testes de funcionamento de todas as teclas da urna e do terminal do mesário, testes de áudio, vídeo e da impressora que gera a zerésima e boletim de urna.

Também são realizados, por amostragem, testes de votação com os candidatos reais, para checar o funcionamento do sistema. Após realizadas todas as etapas, as urnas recebem diversos lacres, que garantem a sua inviolabilidade até a data da votação.

Em todas as zonas eleitorais, o procedimento é realizado por servidores do TRE e acompanhado pelos chefes de cartório e juízes eleitorais. O trabalho pode ser fiscalizado por entidades como Ministério Público e OAB, além de representantes de outras entidades, imprensa e partidos políticos.

O diretor-geral do TRE, Maurício Melo, ressalta que as urnas eletrônicas são programadas para funcionarem somente no dia 15 de novembro, a partir das 6h, quando os mesários começam a preparar a seção eleitoral e emitem a zerésima. Outro fator de segurança mencionado por ele é a tabela de correspondência. “Cada urna tem um número de série que é associado ao número de uma seção eleitoral. No dia da eleição, os resultados são enviados para o Tribunal, e o sistema de totalização só recebe os votos de cada urna se houver correspondência entre o seu número de série e a mídia de resultados da seção vinculada a ela”, explica.

O promotor de justiça Marcelo Milagres acompanhou o primeiro dia de cargas das urnas de Belo Horizonte. Ele destacou que o Ministério Público participa de todas etapas do processo eleitoral, porque tem a missão de assegurar o regime democrático e a ordem jurídica. “O Ministério Público atua na função de fiscalização, para garantir ao eleitor a segurança, a lisura do processo eleitoral. A carga das urnas é uma fase importante. O eleitor pode ter a certeza de que as informações que estão sendo inseridas nas urnas são fidedignas, correspondem à realidade”, afirmou.

Armazenamento das urnas

Nas eleições municipais deste ano, serão utilizadas 48.645 urnas eletrônicas, sendo 4.050 de contingência, para o caso de ser necessário substituir alguma urna com defeito no dia da votação. Em Belo Horizonte, são 4.876 urnas, sendo 290 de contingência.