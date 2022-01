Vacinação contra a gripe segue aberta à população de Araxá

A Prefeitura de Araxá segue com a vacinação contra a gripe aberta à população em geral (acima de 6 meses). A Campanha da Vacinação Contra o Vírus Influenza vai até o dia 31 de janeiro, com chances de prorrogação. A vacina é aplicada em pessoas que ainda não se vacinaram contra a gripe em 2021.

No momento, três unidades aplicam o imunizante: Unicentro, Unioeste e Uninordeste. Para receber o imunizante, basta apresentar o documento oficial com foto e o Cartão de Vacina.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, explica que a vacina que vem sendo aplicada no país não confere a proteção contra a nova variante da H3N2, também chamada de variante Darwin. Porém, ela explica que dados já comprovaram que a doença se manifesta de forma mais branda em quem foi imunizado com a vacina contra a Influenza de 2021.

“Iremos receber a nova leva de vacinas de 2022 a partir de março. Essa terá a proteção contra as novas cepas do vírus Influenza em circulação. Enquanto isso, a população já pode se adiantar e garantir a proteção contra a gripe com a vacina disponível”, explica.

Ela também reforça que não há mais necessidade de aguardar o intervalo entre a vacina da gripe e a da Covid-19 e as duas podem, inclusive, serem aplicadas no mesmo dia. “A atenção deve ser em relação a quem testou positivo para Covid-19. Essa pessoa deve esperar pelo menos 30 dias antes de tomar qualquer vacina”, explica. Já quem estiver com tosse, coriza ou febre, deve esperar o fim dos sintomas para buscar pela imunização.

Locais de Vacinação

– Unicentro: Av. Dâmaso Drummond, 275, Vila Guimarães, 8h às 16h;

– Unioeste – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 255, Serra Morena, das 8h às 16h;

– Uninordeste – Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, 1.110 – Ana Antônia, das 7h30 às 13h.