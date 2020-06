Vacinação contra Gripe Influenza é prorrogada em Araxá

A Secretaria de Saúde prorrogou o prazo da Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza. Seguindo orientação do Ministério da Saúde, Araxá vai disponibilizar a vacina para os grupos prioritários até o dia 30 de junho.

Podem se vacinar os idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, motoristas do transporte coletivo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias, pessoa com deficiência, professores e adultos de 55 a 59 anos de idade. As gestantes e puérperas continuam sendo vacinadas no Centro de Atendimento à Mulher das 8h às 11h e das 13h às 16h, enquanto os demais grupos devem procurar as salas de vacina da Unisa, Unioeste, Unicentro, Uninorte e Uninordeste, das 8h às 16h.

Araxá já vacinou 32. 577 pessoas contra a Influenza. Confira os dados do município:

Crianças: 4.233 – 60%

Gestantes: 645 – 55%

Puérperas: 101 – 53%

Adultos de 55 à 59 anos: 2.124 – 45%

Idosos: 1.3498 – 121%

Trabalhador de Saúde: 3.465 – 180%

Comorbidades: 2.400

Pessoas com deficiência: 128

População privada de liberdade: 340

Funcionários sistema prisional: 191

Professores: 705

Forças de segurança: 372

Caminhoneiros: 807

Motoristas: 420

Clínicas Particulares: 3.148

TOTAL GERAL: 32.577