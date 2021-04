Vacinação de idosos 65+ começa nesta quinta

A Prefeitura de Araxá prossegue a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (22), das 8h às 16h, em três Unidades de Saúde – Uninorte, Unileste Unioeste. A faixa etária a ser contemplada será de idosos com 65 anos ou mais. A imunização vai ser dividida em duas filas: uma para idosos que estiverem em veículos (drive-thru) e outra para os que não possuem meio de transporte.

Para receber a vacina é necessária a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Idosos que realizaram o pré-cadastro no site www.araxavacina.com.br podem apresentar o comprovante impresso e os documentos necessários para conferência dos dados e maior agilidade do cadastro. Quem ainda não foi vacinado e está entre os grupos priorizados já contemplados, podem procurar as unidades de saúde a qualquer momento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é imunizar totalmente essa faixa etária para dar continuidade ao próximo grupo priorizado. “Iniciamos na terça-feira a vacinação de idosos de 67 anos e conseguimos atingir um grande número de pessoas. Também vacinamos no feriado de Tiradentes o grupo de 66 anos. E nesta quinta daremos sequência ao calendário definido pelo Estado das pessoas com 65 anos e outros grupos priorizados nesta etapa”, destaca a secretária Lorena de Pinho Magalhães.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.