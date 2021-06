Vacinação nesta sexta é realizada para grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades exclusivamente na Unisa

A Prefeitura de Araxá prossegue nesta sexta-feira (18) com a vacinação exclusivamente na Unisa para portadores de comorbidades, portadores de síndrome de down, de deficiência permanente (com ou sem BPC) e grávidas e puérperas a partir de 18 anos que ainda não receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá é que a imunização desses grupos seja concluída esta semana.



Grávidas e puérperas



A imunização desse grupo será exclusivamente na Unisa por ordem de faixa etária e para receber a vacina a grávida ou puérpera deve apresentar: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Para puérperas, também será exigido comprovante de nascimento do bebê.



Comorbidades



Os portadores de comorbidades devem levar no momento da vacinação a cópia (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.

Deficientes permanentes contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) também devem levar cópia (xerox) do cartão BPC.



Para obter a declaração, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).



Falso atestado é crime



A emissão de apresentação de falso atestado configura crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento, podendo resultar em pena de dois a cinco anos de prisão. O médico responsável pelo documento pode responder de forma penal e até mesmo perder o registro profissional. A lista completa de comorbidades está disponível no site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).



Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.



A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.