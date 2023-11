Vereadores debatem demandas das Instituições de Longa Permanência para Idosos em Araxá

O vereador Luiz Carlos Bittencourt e a vereadora Omara Paolinelli promoveram um Fórum Comunitário na quinta-feira (16), no Plenário da Casa da Cidadania, com o objetivo de discutir a gestão municipal no enfrentamento das demandas por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS) em Araxá. Essas instituições atendem idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo abrigo, cuidados e assistência aos que necessitam de suporte contínuo.

Além de Luiz Carlos e Omara, fizeram parte da mesa de honra a promotora de Justiça Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, a presidente do Conselho do Idoso Ana Paula Nassif, o secretário Municipal de Ação e Promoção Social Wagner Cruz, a secretária Municipal de Saúde Cristiane Gonçalves Pereira e o secretário Municipal de Governo Rick Paranhos.

Omara abriu a sessão destacando a importância das ILPIS e falando da necessidade de dar visibilidade aos problemas, buscando soluções conjuntas para o custeio, manutenção, recursos humanos e materiais. Na opinião da parlamentar, o poder público deve buscar uma distribuição justa dos recursos advindos do Fundo Municipal do Idoso, para atender da melhor forma possível essa parcela da população.

Dra. Mara esclareceu que o atendimento aos idosos é uma obrigação do município, que pode realizar esse acolhimento de forma direta ou por meio de parcerias com instituições. Ela falou sobre a oferta de vagas nessas ILPIS parceiras do Município, mencionando que o Recanto do Idoso São Vicente de Paula disponibiliza 60 vagas, a Associação Lar Ebenezer oferece 80 vagas, e as Obras Sociais Euripedes Barsanulfo abriga 25 idosos que possuem relativa autonomia. A promotora manifestou sua preocupação com a demanda reprimida de 8 idosos aguardando vagas e 19 solicitações em andamento.

Os secretários Municipais falaram sobre os planos de implantação de um centro que possibilitará que os idosos passem o dia em um espaço com atividades destinadas para eles. Essa iniciativa deve contribuir para fortalecer os vínculos familiares e evitar a institucionalização.

A presidente do Conselho do Idoso destacou o papel dos conselhos nas deliberações sobre o fundo do idoso, destinando verba para as ILPIS e também para ações de prevenção ao acolhimento. Os representantes das Instituições falaram sobre o trabalho que cada uma delas desempenha, e apontaram as principais dificuldades enfrentadas.

Luiz Carlos concluiu lembrando que os recursos do fundo do idoso não devem ser utilizados para manter os idosos nas instituições, pois isso é uma obrigação do município. Ele enfatizou que o município tem a obrigação de aplicar os recursos do fundo corretamente, e os vereadores precisam exigir essa destinação adequada.