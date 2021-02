Vereadores participam de cursos promovidos pela Escola do Legislativo na Câmara Municipal

Foi finalizado na tarde da última a sexta-feira (5), na Câmara Municipal de Araxá, o segundo dia de cursos de Teoria e Prática para a Legislatura 2021/2024. As atividades, sem custos para os cofres públicos e para os vereadores e assessores, foram organizadas pela Escola do Legislativo Eliana D’arc da Silva com o apoio de servidores efetivos da Casa da Cidadania.

O presidente Raphael Rios destacou a importância da realização de cursos específicos sobre a atividade parlamentar, especialmente para os novos eleitos que vem desempenhando a função desde janeiro. De acordo com a diretora Isabella Almohalha muitos projetos foram adiados em razão da pandemia, mas a Escola segue na busca constante pelo conhecimento e qualificação no setor público.

Os vereadores já assistiram palestras sobre o Regimento Interno da Casa, com o advogado Igor Faria Rocha; Regime de Trabalho, Regime de Previdência, Sistema de Compras, Licitação e Contratos, com o advogado Ricardo Borges da Silva; e as Tramitações dos Projetos na Prática, com a advogada Girlane Bittencourt.

Ainda estão previstas palestras sobe o papel das Comissões Parlamentares, com o analista legislativo e advogado Alcameno Alves e Silva; e sobre o papel do controle interno na administração pública, com a controladora Angélica da Silva Ananias.