Vereadores participam de encontro com o candidato a governador Romeu Zema em BH

O candidato Romeu Zema reuniu lideranças políticas de Minas Gerais e apoiadores de sua campanha, em reunião realizada nesta quarta-feira, 17 de outubro, em Belo Horizonte. Os vereadores Robson Magela, Raphael Rios e José Valdez (Ceará) representaram o Legislativo de Araxá. O araxaense Romeu Zema lidera as intenções de voto e falou com os convidados sobre a reta final da campanha no 2º turno.

Romeu Zema reforçou o trabalho que pretende fazer para a redução de gastos públicos, regularização do pagamento dos servidores e repasse de verbas aos municípios. O candidato do partido Novo também alertou sobre ataques dos adversários e fake news.

“Esta reunião mostra que o Romeu está disposto a realizar um governo com a participação de todos os mineiros. Ele apresentou propostas muito interessantes para combater o desperdício de dinheiro público e enfrentar a crise financeira do nosso Estado. Romeu representa o desejo de mudança que o povo de Minas Gerais tanto quer”, disse Robson.

Raphael Rios disse que os eleitores devem ficar atentos porque há muitas notícias falsas circulando sobre Romeu. “Os mineiros já demostraram que não querem mais essa forma velha de fazer política. Sobram ataques infundados e faltam propostas de Anastasia”, afirma.

Em setembro, os vereadores receberam Romeu Zema em uma reunião, quando o empresário anunciou que concorreria ao governo Minas. Na oportunidade, Romeu destacou seus ideais e como estava planejando percorrer o Estado em campanha.

Os vereadores Bosco Júnior, Emílio Castilho, Jairinho Borges e Fabiano Santos Cunha também participariam da reunião representando a Câmara Municipal de Araxá, mas sofreram um acidente na BR-262. A Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal divulgou uma nota sobre o ocorrido. Todos os vereadores estão fora de risco, mas Bosco Júnior precisou passar por uma cirurgia no joelho e se recupera bem.