Vigilância em Saúde realiza cadastro de protetores de animais para doação de ração

A Secretaria Municipal de Saúde está com período de credenciamento aberto para pessoas e entidades voltadas à causa animal que desejam participar dos programas “Amigos do Canil” e o de “Valorização de Protetores de Animais Soltos ou Abandonados” da cidade. Os projetos têm como objetivo atender o interesse social de cuidados dos animais e promover a saúde pública em Araxá.

A proposta, indicada pelo vereador Evaldo do Ferrocarril, visa contemplar protetores animais cadastrados na Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com doação de ração para cuidados com os animais de rua e facilitar o atendimento e tratamento de animais em situação de abandono, mediante a criação de um cadastro único municipal de protetores e cuidadores.

Com o programa, os protetores de animais terão acesso ao atendimento emergencial de primeiros socorros, avaliação clínica dos animais tutelados ou recolhidos, vacinação antirrábica e esterilização gratuita, oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, conta que os projetos foram elaborados de forma conjunta com a rede de proteção à causa animal. “O Município, junto com o Setor Jurídico da Vigilância Ambiental, tem promovido vários estudos e reuniões com protetores para implantação desses dois importantes projetos. Os programas Amigos do Canil e Valorização de Protetores, junto com o programa CastraAção, que realiza a castração de animais de ruas, a Prefeitura de Araxá implanta uma das políticas públicas mais eficientes na causa animal”, ressalta.

Leninha explica que os programas Amigos do Canil e Valorização de Protetores serão iniciados em, no máximo, 15 dias. “Estamos muito felizes com a implantação desses dois projetos e com muita expectativa. São programas elaborados de forma conjunta e que vão ajudar muitos protetores neste início. Araxá evoluiu muito na questão da causa animal nos últimos meses. Uma bandeira que não deve ser política ou pessoal, mas, sim, de toda a cidade, já que estamos tratando de saúde pública”, conclui Leninha.

A Vigilância em Saúde fica no Centro Administrativo, Bloco da Secretaria Municipal de Saúde – av. Rosália Isaura de Araújo, 275. O telefone é o 3691-7194.