Wellington da BIT pede renúncia do cargo de vereador

O vereador Wellington da BIT pediu renúncia de seu cargo de vereador nesta quarta-feira (20). A Câmara Municipal emitiu uma nota oficial com as informações e os motivos apresentados por Wellinton. Com sua saída, a suplente Omara Paoline Frade assume a cadeira no Legislativo.

Nota da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Araxá recebeu, com profundo pesar, a carta de renúncia do Excelentíssimo Senhor Vereador Wellington da BIT. O Vereador, em sua carta, apresentou motivos pessoais e de saúde que o impedem de continuar desempenhando suas funções de maneira adequada e eficaz.

Durante seu mandato, o Vereador Wellington da BIT dedicou-se com zelo e paixão à representação dos interesses de nossa comunidade. Sua atuação foi pautada por princípios democráticos, valores familiares e bons costumes. Ele lutou incansavelmente pela inclusão, inovação, desburocratização, empreendedorismo, geração de emprego e renda, bem como pela educação, reconhecendo-a como o caminho fundamental para o desenvolvimento da humanidade.

A renúncia do Vereador Wellington da BIT terá efeito a partir da data desta carta, mas ele assegura que sua dedicação à cidade de Araxá continuará, mesmo fora da vida pública, estando disposto a ajudar e contribuir sempre que necessário.

A Câmara Municipal agradece ao Vereador pelo seu comprometimento e pelos serviços prestados à comunidade de Araxá. Sua contribuição foi fundamental para o progresso de nossa cidade. Também expressamos nossa compreensão em relação à sua decisão e desejamos pronta recuperação em relação à sua saúde.

Neste momento, nossos pensamentos estão com o Vereador Wellington da BIT, desejando-lhe saúde e bem-estar, e com a certeza de que sua missão em prol de Araxá continuará de outras formas.

Ascom CMA