Zema se reúne com bancada parlamentar mineira e cumpre agendas em Brasília

O governador Romeu Zema se reuniu, nesta quarta-feira, em Brasília (DF), com a bancada de deputados federais de Minas Gerais. No segundo dia de agendas programadas na capital federal, o compromisso inicial com mais de 30 parlamentares, além de deputados estaduais, prefeitos e vereadores mineiros, permitiu, mais uma vez, alinhar e apontar pautas de interesse dos mineiros.



“Considero muito positivo o encontro com parte expressiva da nossa bancada de deputados, o que mostra estamos unindo esforços e trabalhando em prol da população mineira”, afirmou. “É meu desejo dar continuidade a eventos como este, para fazermos um trabalho mais próximo, deixando claro para todos o que está acontecendo no estado, principalmente no que envolve pautas do congresso”, disse o governador.



Também participaram da agenda o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, e o consultor de Articulação Política Intra e Intergovernamental, Marcelo Aro.



Série de reuniões



Em Brasília, nestes dois dias, o governador participou de série de outras reuniões com autoridades. Nesta quarta-feira, Zema ainda se encontrou com os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia e Augusto Nardes, para falar sobre demandas de Minas Gerais. Já no Senado, ele esteve com os senadores Eduardo Girão (CE) e Sergio Moro (PR).



“Foram dias intensos de trabalho, onde estive com deputados, prefeitos, ministros e senadores para avaliar propostas que estão sendo discutidas no Senado e na Câmara que podem contribuir para o crescimento de Minas Gerais e do Brasil. Volto para Minas Gerais satisfeito”, afirmou o governador.



Na terça-feira, os compromissos foram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; com os parlamentares Pinheirinho e Aguinaldo Ribeiro, além de encontro com prefeitos para debater reformas e melhorias para o país.