Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá recebe Moção de Congratulações

A Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá tem construído uma história cheia de conquistas e benefícios para a cidade de Araxá no decorrer dos anos. A Unidade de Apoio ao Ensino e as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário foi inaugurada em Agosto de 2007, com o objetivo de proporcionar aos Discentes o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto de atividades de observação, atendimento e prática supervisionada.

Diante dessa trajetória de sucesso, a Câmara Municipal de Araxá, em Sessão Ordinária do dia 31/10/2017, por iniciativa do Vereador Emílio Castilho, conferiu Moção de Congratulações à Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá, pelas comemorações de seus mais de 10 anos de existência; especialmente pelos relevantes serviços prestados à Comunidade Araxaense. A entrega aconteceu no último dia 03/04, no Uniaraxá. A Moção foi conferida aos Professores da Instituição: Prof. Reitor José Oscar de Melo, Prof. Pró-reitor Fabrício Borges Oliveira, Prof. Anderson Santos Carvalho, Profª. Ana Paula Nassif Tondado da Trindade, Profª. Giselle Cunha Machado, Profª. Laura Borges Viana da Costa Baião Lemos, Prof. Luiz Fernando Alves de Castro, Prof. Marcelo Alves Barboza, Prof. Leonardo Contato Balieiro, Profª. Ritta de Cássia Canedo Oliveira Borges, Prof. Helcio Balbino dos Santos e Profª. Vanessa Paula da Silva.

Para o Professor e Coordenador do Curso de Fisioterapia e da Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá, Anderson Santos, esse reconhecimento é uma forma de ressaltar a qualidade do trabalho desenvolvido, bem como a importância do papel social da Clínica. “O Curso de Fisioterapia do Uniaraxá recebeu nota máxima do MEC no processo de Renovação de Reconhecimento de Curso. Apenas um pequeno grupo seleto de Cursos de Fisioterapia no Brasil tem nota máxima pelo MEC; e, o Curso do Uniaraxá está entre eles. A Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá veio para atender os Estágios Supervisionados do Curso de Fisioterapia; e, hoje se encontra credenciada junto ao SUS. Os Alunos e Alunas, supervisionados por Professores Fisioterapeutas, prestam atendimento fisioterapêutico à população e têm obtido sucesso. Em 10 anos de funcionamento, já foram realizados atendimentos em diversas áreas da Fisioterapia. Em um espaço amplo, moderno e com equipamentos de ponta, a Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá coleciona resultados e elogios de quem já passou por aqui. Ficamos muito satisfeitos com essa Moção, que vem, de certa forma, prestar o reconhecimento pela qualidade dos atendimentos e pelos resultados alcançados; além de reconhecer, também, o papel social da Clínica de Fisioterapia que é ajudar a Comunidade a ter mais qualidade de vida”, destaca o Coordenador.

Ao todo, já foram realizados mais de 227 mil atendimentos durante os 10 anos de funcionamento da Clínica. Todos os atendimentos, somados às histórias de superação de seus pacientes, consolidam a Clínica como um espaço crucial para a formação de profissionais capacitados para o exercício da Fisioterapia; contribuindo, assim, com o bem estar e a qualidade de vida da Comunidade e da região.