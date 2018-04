Confira os destaques da Reunião da Câmara Municipal desta terça (24)

Cinco Vereadores usaram a Tribuna na última Reunião Ordinária de Abril.

Na última Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá no mês de Abril, realizada nessa terça- feira (24), usaram a tribuna os vereadores: Edinho Souza (PTB), Emílio de Paula Castilho (PR), Fárley Pereira de Aquino (DEM), Fernanda de Castelha Afonso (PSL) e Hudson Fiuza (PSL).

Durante a Reunião, o Presidente do Legislativo, Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), em nome da Mesa Diretora, nomeou os Vereadores: Bosco Junior (AV), Emílio de Paula Castilho (PR) e Fernanda Castelha (PSL) para formarem a Comissão Especial para Análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 (LDO).

A próxima Reunião Ordinária do Legislativo vai acontecer, excepcionalmente, na quinta- feira (3 de Maio), por causa do Feriado do Dia do Trabalhador.

Edinho Souza

Abrindo os trabalhos da tarde, o Vereador Edinho Souza pediu a Secretaria responsável que priorize o atendimento dos requerimentos de limpeza e capina, que contemplam diferentes bairros da cidade, apresentados pelo Parlamentar. Segundo Edinho, a falta de limpeza atrai animais peçonhentos e o mato alto causa acidentes de trânsito.

Edinho foi mais um vereador que pediu, com urgência, a recomposição salarial e reajuste do vale alimentação dos servidores públicos municipais. Ele lembrou o longo período sem reajuste e destacou que o progresso da cidade é conduzido por esses trabalhadores.

O Parlamentar fez a leitura de um ofício solicitando ao Executivo a apresentação do Projeto de Recomposição e pediu a ajuda de todos os vereadores para assinarem o documento, demonstrando apoio a iniciativa.

Indicação – Desmembramento da 3ª e 5ª séries, em outras salas, e implantação do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo.

Indicação – Revitalização e limpeza de todas as Ruas do Bairro Max Neumann.

Indicação – Limpeza de todas as Ruas do Bairro Villa Mayor

Emílio de Paula Castilho

O Vereador Emílio fez uma reflexão lembrando que, no passado, muitas obras como a Construção do Parque do Cristo, das Avenidas João Paulo II e Wilson Borges, foram criticadas, mas hoje são extremamente necessárias para a cidade. Para Emílio, as obras em execução atualmente, no futuro também vão ser muito úteis para a cidade.

O Parlamentar comentou a importância do Distrito Industrial para Araxá. Ele anunciou que, após processo licitatório, 7 empresas se habilitaram para a concessão de incentivo para instalação ou expansão no local. Um investimento de mais de 15 milhões está previsto para ser realizado nos próximos 2 anos e novas vagas de emprego serão criadas.

Emílio lembrou que será realizada, entre os dias 7 e 11 de Maio, a Primeira Semana Municipal de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento será realizado após a aprovação de Projeto de Lei de autoria do Vereador, que propôs a criação da Semana.

Finalizando sua fala, Emílio comentou a realização do Bazar Solidário, Projeto Social idealizado por seu Gabinete. Foram arrecadadas 7.500 peças de roupas, calçados e brinquedos que foram distribuídos a cerca de 420 pessoas da Comunidade do Bairro Max Neumann e adjacências.

Indicação – Implantação de redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida Antônio Alvarenga de Resende.

Indicação – Construção de Praça no Bairro Max Neumann.

Indicação – À Copasa, que encaminhe equipe até a Rua Maria Piedade Reis, no Bairro Max Neumann, para avaliar situação do esgoto na localidade.

Moção de Congratulações – Ao Mestre Evandro Carlos da Silva, pela realização do Xtreme Camping Fitness.

Fárley Pereira de Aquino

O Vereador Fárley cumprimentou a Diretoria da Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (ARAP) pela realização da 44ª ExpoAraxá. O Parlamentar destacou a importância da festa que atraiu pessoas de várias cidades da região e também de outros estados, movimentando o comércio local e divulgando o nome de Araxá.

Fárley apresentou diversas indicações dando destaque às solicitações de limpeza e tapa buracos em alguns pontos da cidade.

Indicação – Limpeza da calçada da Avenida Rosalvo Santos, nos dois lados da via, próximo ao Hipermercado ABC.

Moção de Congratulações – Ao Atleta Paraolímpico Vitor Paulo Fernandes, pela participação no Circuito Nacional Loterias Caixa e conquista de medalhas de ouro e prata na natação.

Moção de Congratulações – Ao jogador de futebol Carlos Marcelo de Souza (Marcelo Araxá), pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

Indicação – Estudo para realizar limpeza numa Praça localizada na Rua Adélcio José Rufino, no Bairro Mangabeiras.

Indicação – Tapa buracos na Rua Ângela Marques Torres, no Centro.

Fernanda Castelha

A Vereadora Fernanda falou sobre os resultados de uma reunião realizada com o Ministério Público para buscar soluções diante da dificuldade de conseguir socorro e abrigo para os animais vítimas de maus tratos.

Na oportunidade, ficou determinado que esses animais feridos e doentes deverão ser recebidos pelo Canil Municipal e que Boletim de Ocorrência deve ser registrado. A Vereadora comemorou a determinação que, para ela, foi um grande ganho para a cidade.

Fernanda exibiu imagens mostrando a situação das estradas rurais do município e pediu providências da Secretaria responsável. Ela relatou que carros e caminhões não estão conseguindo trafegar, dificultando a distribuição da produção.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi citada novamente pela vereadora que recebeu relatos de pacientes que aguardaram muitas horas por atendimento. Ela pediu atenção da Secretaria de Saúde para reduzir o tempo de espera.

Indicação – Limpeza e capina da Praça na Rua do Ouro com Rua São Cristóvão, no Bairro Santa Luzia.

Indicação – Pintura de Faixa de Pedestres em torno da Praça da Rua do Ouro.

Indicação – Cumprimento da Lei que dispõe sobre a criação de cemitério para animais domésticos.

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública para Rua Valdemar Luiz Carvalho, a atual Rua B, no Loteamento parque das Mangabeiras V.

Hudson Fiuza

O Vereador Hudson voltou a comentar a necessidade de recomposição salarial e do vale alimentação dos servidores municipais. Ele solicitou que o Executivo envie o Projeto com urgência ao Legislativo. Na opinião de Hudson, todos os vereadores, independente de filiação partidária, estão dispostos a votar a matéria.

Hudson falou sobre o problema da depredação do patrimônio público enfrentado pela Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA). O parlamentar exibiu fotos de itens furtados ou danificados pelos usuários. Ele lembrou que a população muitas vezes reclama do atendimento, mas precisa colaborar para a conservação do Patrimônio Público.

Finalizando sua participação Hudson falou sobre 55 veículos, dentre carros, caminhões e máquinas, que estão parados no pátio da Prefeitura. Ele pediu que seja realizada manutenção nesses veículos que, mesmo parados, estão gerando gastos aos cofres públicos.

O Parlamentar também lembrou que na oficina está faltando outros itens como equipamentos de proteção individual (EPI), óleo lubrificante, material de limpeza e peças diversas. Ele aproveitou a oportunidade para parabenizar os mecânicos e demais funcionários do setor pelo trabalho e esforço.

Indicação – Que sejam instaladas câmeras de segurança no interior da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).