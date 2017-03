Deputado Bosco comemora início das obras na MG 428

As obras de recapeamento asfáltico em 9 km na MG 428, trecho da saída do bairro Parque das Flores até a Boca da Mata, município de Araxá, já iniciaram. O deputado Bosco (PTdoB) comemorou a decisão do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER) e lembrou que a solicitação junto ao órgão se deu, já que o trecho apresenta risco considerável para os usuários e para o tráfego de veículos, uma vez que a pista encontra-se em péssimo estado de conservação.

“Este recapeamento asfáltico e revitalização do trecho da MG-428 ao entroncamento da MGC 146, compreendidos entre os quilômetros 11 ao 20, entre os municípios de Araxá e Tapira é muito importante. Levamos a demanda ao Governo de Minas, através do Departamento que entendeu a real necessidade e atendeu a nosso pedido. Estamos muito satisfeitos”, frisa Bosco.

De acordo com o DEER, primeiro será feito fresagem nos pontos onde há trincamento e depois todo recapeamento da via. Por último vem a sinalização. O Departamento pede atenção dobrada aos motoristas, principalmente no período de obras, que devem durar 2 meses. O obra custará em torno de R$1,2 milhão.