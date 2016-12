Divulgada a classificação dos inscritos para participarem do processo de designação em 2017 no Estado

Está disponível para consulta a classificação dos interessados em participar da designação para a rede estadual de ensino em 2017. A listagem está disponível no site www.designaeducacao.mg.gov.br. Para consultar a lista de classificação, o candidato deverá acessar o site, informar o CPF, cargo para o qual se inscreveu e município. A inscrição deveria ser feita pelos profissionais interessados em concorrer a uma vaga de designado em uma escola estadual no ano que vem.

O candidato que se inscreveu já tem acesso à posição em que se encontra para cada uma das inscrições que fez. Cada candidato podia fazer até três inscrições. “Ele deve informar seu CPF e a partir daí conseguirá ver seu posicionamento em relação a cada uma das inscrições feitas e também a classificação geral da localidade para a qual ele se inscreveu. Com isso, ele não só vai conhecer sua posição, mas também as posições dos demais inscritos para aquele cargo ou função na respectiva localidade”, destaca o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, Antonio David de Sousa Junior.

Ainda segundo Antonio David, nos próximos dias será publicada no Diário Oficial Minas Gerais uma resolução com as regras para a designação. “Daqui a alguns dias vai sair uma resolução que estabelece as regras para a designação em 2017, com as informações pertinentes à definição do quadro de escola e indicando e reafirmando os critérios de prioridade para a designação.”, diz.

“Em janeiro, divulgaremos quais são as vagas disponíveis em cada localidade e daremos sequência ao processo de designação de maneira que o candidato, agora inscrito, olhando a realidade do local e conhecendo a sua classificação, possa optar pelas vagas que são de seu interesse”, completa David.

Com inscrições realizadas entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, o cadastro recebeu um número recorde de inscritos: foram 1.117.996 inscrições de 564.628 candidatos interessados a pleitear vagas de designação na rede estadual de ensino.

Desse total, 34% dos inscritos fizeram uma inscrição, 14% fizeram duas inscrições e 45% concluíram três inscrições. Também houve candidatos que fizeram o cadastro no site, mas não fizeram nenhuma inscrição. Esse número representa 7% do total de inscritos.

Os candidatos foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução SEE nº 3.118. As informações inseridas pelo candidato no ato da inscrição, que resultarão na sua classificação, deverão ser comprovadas no ato da designação.

Designação

A designação é a forma de preenchimento de cargo a título precário para assegurar o funcionamento das escolas estaduais, conforme prevê o artigo 10 da Lei 10254/1990, cujo prazo de exercício não pode exceder ao ano letivo em que se dê a designação. Quando uma professora efetiva tira uma licença maternidade em uma escola estadual, por exemplo, ela é substituída por um professor designado durante o período da licença.

Contato para dúvidas sobre a Designação 2017:

– sobre Habiltação/escolaridade

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores Adminstrativos e Certificação Ocupacional (DGDC)

(31) 3915-3392 / (31) 3915-3399 – [email protected]