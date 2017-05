Em maio, ‘Cine Sesc’ prossegue com exibições gratuitas

A constante busca por autoconhecimento. Dúvidas, respostas e novos questionamentos. O passado como símbolo de paradigmas a serem superados. A perambulação como processo catártico. O ciclo de maio do Cine Sesc, batizado de Jornada Interior, convida o público a acompanhar uma sequência de quatro filmes que analisarão quatro personagens em profunda inquietação. Ao se confrontarem com suas histórias iniciam, através dos sentidos, suas jornadas de descobertas em busca de um lugar, uma resposta ou a redenção.

Os filmes que integram este recorte são: IDA, do polonês Pawel Pawlikowski, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015; Oliver Sherman, de Ryan Redford, uma história que gira em torno de Sherman Oliver, um militar veterano que se sente sozinho e desconectado do mundo; Cinzas do passado Redux, do chinês Kar Wai Wong, que dialoga com o tema solidão; e Jornada ao oeste, de Tsai Ming-Liang, uma coprodução que desafia enquanto linguagem, ritmo e proposta.

Programação Cine Sesc Araxá (toda quarta, às 19h30):

10/5 às 19h30 | Oliver Sherman

Ryan Redford | Canadá | 2012 | 82min | Classificação 14 anos

A história gira em torno de Sherman Oliver (Garret Dillahunt), um militar veterano que se sente sozinho e desconectado do mundo. Determinado dia, ele decide iniciar a procura pelo soldado que salvou sua vida durante a guerra, Franklin (Donal Logue). Eles não se viam desde então. Agora, Franklin vive em uma pacata cidade rural, casado, com dois filhos e com um emprego seguro.

17/5 às 19h30 | Cinzas do passado Redux

Kar Wai Wong | China| 2009 | 99min | Classificação 14 anos

Obra-prima de Kar Wai, narra a trajetória de Ouyang Feng, um espadachim solitário e amargo que vive de contratar assassinos de aluguel. Feng sofre por um amor que perdeu por sua negligência e, durante a passagem das estações do ano, começa a refletir sobre a origem da sua solidão.Sucesso de crítica.

24/5 às 19h30 | Jornada ao oeste

Tsai Ming-Liang| França, Taiwan| 2014 | 56min | Classificação 12 anos

Um monge (Lee Kang-sheng) vestido de vermelho caminha pelas ruas e praças da cidade num ritmo coordenado e lento. Tudo ao seu redor mostra a vida agitada dos moradores, que o ignoram a princípio. Mas quando um homem decide imitar seus passos penitenciais, o monge ganha um discípulo. Primeiro vemos o sofrimento no rosto dele, mas depois de um tempo observamos que ele parece ter encontrado um significado para sua vida.

Ao todo, 23 unidades exibirão os filmes no território mineiro, até 28 de maio, conforme programação nos links a seguir. No interior do estado o Cine Sesc ocorre, simultaneamente, em 16 unidades do Sesc. São elas: Almenara, Araxá, Bom Despacho, Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santos Dumont, Uberaba e Uberlândia.

Também há exibições na capital, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Grande BH, nas seguintes unidades: Sesc Contagem-Betim, Desportivo, Floresta, Santa Luzia, Sete Lagoas, Tupinambás e Venda Nova. Todas as exibições são gratuitas.

Para se ter ideia do alcance do projeto, apenas em 2016, o Cine Sesc alcançou um público de, aproximadamente, 80 mil pessoas em Minas Gerais.

SOBRE O ‘CINE SESC’

O Cine Sesc é uma iniciativa que promove a circulação, difusão e o acesso a produções cinematográficas nacionais e internacionais. Realizado em espaços de cinema não convencionais, o projeto é um dos maiores circuitos de exibição de filmes no país.

As obras são apresentadas nas salas de audiovisual das unidades do Sesc, incentivando a fruição e o bate-papo em torno do cinema brasileiro e internacional, comercial ou independente, em um eixo educativo, artístico e cultural. Nessa perspectiva, o projeto propõe um recorte temático, com filmes que abordam assuntos sociais relevantes.

SERVIÇO

Cine Sesc – Jornada Interior

Data: até 28 de maio

Horários: Conforme programação

Locais: Conforme programação

Entrada gratuita

Informações sobre o evento: (31) 3270-8100