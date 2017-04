Escola do Legislativo apresenta Projeto para formação cidadã dos jovens

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, que ocorreu na tarde desta terça-feira (28), foi marcada pelo lançamento do Projeto “Líderes do Futuro – Uma juventude mais cidadã”. O Programa, que será realizado pela Escola do Legislativo, contará com a participação dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais, Estaduais e Particulares do Município.

Os estudantes serão convidados a conhecer o legislativo araxaense através de uma palestra e uma visita guiada, em que receberão uma cartilha informativa e conhecerão a história da Câmara, como funciona o processo legislativo, as principais funções do vereador, dentre outros assuntos.

O objetivo do projeto é esclarecer sobre a importância da legislação para a construção de uma cidade mais sustentável e com qualidade de vida, resgatar e fortalecer a compreensão do papel do Poder Legislativo Municipal e contribuir para a construção da cidadania.

Projetos aprovados

Projeto de Resolução 005/2017 – Dispõe sobre atualização do valor do “Vale Alimentação” dos servidores do Poder Legislativo de Araxá.

Projeto de Lei 011/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de execução do Hino Oficial de Araxá em todos os eventos oficiais do município de Araxá e dá outras providências.

Projeto de Lei – 012/2017 – Declara de Utilidade Pública Municipal e dá outras providências – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta)