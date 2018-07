Festival Saberes e Sabores oferece oficinas e degustações no Barreiro

A terceira edição do Festival Saberes e Sabores será aberta nesta sexta-feira, 20, e estende-se até domingo, 22, no lago Norte do complexo do Barreiro. O evento reúne renomados chefs renomados e oferece degustação de vinhos e cervejas artesanais, dentre outros atrativos.

O festival traz para Araxá o melhor da culinária mineira, reunindo os restaurantes que são referência nesta tradição, com atrações para todos os perfis de público. Quem curte culinária pode participar das oficinas de gastronomia ou dos cursos gratuitos da Carreta do Senac. Além disso, as degustações oferecem diversos sabores para o público que não dispensa uma boa comida e música. “O festival reúne tudo isso em um único lugar”, destaca o idealizador e organizador do evento, Armando de Angelis.

Ederson Campos é um dos chefs que participam do evento, responsável pela oficina “Sabores Mineiros da Boa Mesa”, com pratos tradicionais de Minas Gerais e que acontece nesta sexta-feira, 20, das 19h às 20h. Além dele, Gilmar Borges é o responsável pela oficina “Quitutes do Cerrado”, com pratos da raiz do cerrado mineiro e goiano, neste sábado, 21, das 15h às 16h. Também no sábado, 21, das 18h às 19h, Edson Puaiti conecta a culinária francesa em uma releitura utilizando ingredientes típicos de Minas Gerais, como queijo Minas, mandioca e jabuticaba, na oficina “Comida Mineira Contemporânea”. No encerramento dos cursos, acontece a aula show com interação do público na confecção da tradicional Paella Caipira pelo Clube da Cozinha Araxaense, no domingo, 22, das 17h às 18h. O valor das oficinas é R$ 40 por participante.

Além dos cursos, as degustações vão mexer com o paladar do público, começando com os “Os prazeres do bom vinho”, com Germano Leitão no Wine Truck, na sexta-feira, 20, das 21h às 22h, o valor é R$ 85. A degustação continua com as cervejas artesanais da Cervejaria Salt Land, de Edmur Rios, no sábado, 21, das 13h às 14h, onde haverá uma palestra sobre os estilos de cervejas artesanais com degustação de rótulos nacionais e internacionais, o valor é R$ 45. Ainda na linha de cervejas artesanais, Bruno Parreira vai apresentar a Cervejaria Küd, das 20h às 21h, com palestra sobre a história da cerveja e degustação de cinco rótulos.

A carreta do Senac oferece oficinas gratuitas com o chef Donisete Damasceno, na sexta-feira, 20, das 18h às 19h, será ministrado um curso sobre risotos. No sábado, 21, das 14h às 15h, será a vez de conhecer os cuidados para o cozimento do lombo com molho de queijo e pimenta biquinho. Também no sábado, 21, das 17h às 18h, será a vez da Tilápia ao Molho de Alcaparras. No domingo, 22, o ciclo será encerrado com os conhecimentos sobre risotos, das 18h às 19h.

“O mais legal do festival é que ele é feito para todos os perfis de público, desde crianças até a terceira idade. Para os amantes da gastronomia, será uma excelente oportunidade tanto de degustar como conhecer como são preparados os pratos e degustar cervejas artesanais e vinhos de qualidade. E para quem vai curtir, com certeza encontrará música boa e boa comida”, destaca Armando. O festival conta com a participação do Um Don Bistrô, Samthiago Bistrô, Marché, Kimono Sushi, Sabor Di Casa, Barão, Clube Da Cozinha Araxaense, Comitiva 100% Rural, Sítio Real, Padaria Central, Brigaderia Araxá Gourmet, Amarena Sorvetes, Du Chef (Pastel), Café Excelência, Cervejaria Salt Land, Toda Hora Kids, Studio Míriam Fegamê, Cervejaria Küd, The Gin Flavors e Empório São Domingos.

Histórico – Desde 2016, o Festival Saberes e Sabores proporciona um gosto a mais para Araxá. O evento é baseado no livro de mesmo nome do autor e organizador Armando de Angelis e tem como eixo central a valorização da cultura e da gastronomia regional. Armando apresenta no festival a experiência de mais de uma década trabalhando na realização de eventos gastronômicos, por onde já passaram grandes nomes da gastronomia nacional e internacional, dentre eles, os franceses Claude Troisgros e Érick Jacquin. O Festival Saberes e Sabores de Araxá conta com o patrocínio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), Rio Branco Petróleo e Full Time Conveniência através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. O evento tem a promoção da Fundação Cultural Acia.

Os ingressos custam R$ 10 e a meia entrada R$ 5 para estudantes e pessoas com mais de 60 anos, disponíveis nos pontos venda no local.