Festnatal Araxá 2017 começa nesta sexta-feira

Música, dança e teatro em toda a cidade! Vai começar a 9ª edição do FestNatal Araxá. A abertura do maior festival natalino de cultura e arte de Minas Gerais acontece nesta sexta-feira, 1º, no pátio do Estádio Fausto Alvim com grandes atrações.

O encanto do Natal já começa a tomar forma em Araxá! Vários objetos decorativos estão sendo instalados e logo serão tomados por luzes pela cidade, valorizando o comércio e envolvendo toda a comunidade e visitantes com o clima natalino!

A Arena FestNatal começa a receber os espetáculos a partir desta sexta-feira. Entre as diversas atrações desta primeira noite, destaque para um dos maiores humoristas da TV brasileira, Saulo Laranjeira, trazendo um grande espetáculo cênico que promete diversão e muita emoção! Muitas histórias e anedotas populares serão apresentadas por este mestre do entretenimento, sucesso de público e crítica em todo país! As atrações começam a partir das 19 horas, contando também com as apresentações instrumentais do BêJazz Street Band e da Corporação Musical Lira Araxaense que será homenageada.

No sábado (02/12) acontecerá no Teatro Municipal, a partir das 19h30, o Espetáculo de Dança “Coppélia” da Escola de Cultura Sesi, e na Arena FestNatal no Fausto Alvim, o público poderá se emocionar com as atrações instrumentais do Quinteto de Cordas Amadeus e, logo após, um grande show da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo com a Orquestra Popular de Araxá.

O FestNatal Araxá 2017 apresenta também, durante toda a semana, diversos shows itinerantes e esquetes teatrais envolvendo diversos artistas, em vários locais da cidade, com temas que inspiram os sentimentos de paz e união que este período nos desperta.

CHEGADA DO PAPAI NOEL NA CIDADE

O momento mais esperado para alegria da criançada neste FestNatal Araxá 2017 está marcado para o domingo, dia 3. A chegada do Papai Noel será um evento mágico e de muita diversão!

O dia será muito especial, começando com um cortejo (carreata) com o Bom Velhinho por toda a cidade e chegando ao Estádio Fausto Alvim para dar o seu fraterno abraço! O momento será marcado por muitas brincadeiras e oficinas para as crianças. As atrações começam a partir das 17h e contam também com apresentações teatrais e músicas infantis, além de um grande show com artistas da cidade.

Como em todos os anos anteriores, o FestNatal Araxá traz novamente uma parceria com uma entidade filantrópica. Este ano serão comemorados os 50 anos do SOS Araxá, que lança a campanha “Carrinho da Solidariedade” que será abrilhantada com o apoio de importantes artistas locais.

Toda programação cultural do FestNatal Araxá 2017 tem entrada gratuita e livre para todos os públicos, numa Promoção da Fundação Cultural ACIA e Prefeitura Municipal de Araxá. Patrocínio master da CBMM, patrocínio do Grupo Zema e Drogaria Entrefarma. Apoio cultural da Click Telecom, TV Integração e Hering Store Araxá e ainda, participação da ACIA, CDL e ACIA Cred. A realização acontece por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal.