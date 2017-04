Ideia Inovadora reforça a marca Bem Brasil e atrai novos consumidores

Na primeira ação do FoodTruck Bem Brasil, verificou-se na loja, um aumento de 91% no volume de vendas da marca, em apenas um fim de semana. O evento foi realizado no estacionamento da loja Makro, nos dias 03 e 04 de março.

Jeito novo

Uma ideia antiga – foodtruck (caminhão de comida, em tradução livre), resume-se em um veículo utilitário adaptado para ser um restaurante móvel. A proposta vem ganhando charme e novas abordagens nas grandes cidades brasileiras e nem a Bem Brasil deixou a ideia de lado na hora de conquistar novos públicos.

A partir da iniciativa de Luana Ribeiro, do Trade Marketing – Bem Brasil Alimentos na Filial São Paulo, uma ação de marketing juntamente com um dos grandes parceiros da marca resultou em um sucesso de vendas e de exposição viral da marca. “A ideia surgiu quando eu estava fazendo o planejamento do ano. O FoodTruck é uma tendência conceituada, utilizado em muitos eventos. Com a ajuda de uma agência especializada, fizemos a personalização do veículo. Conseguimos a parceria do Makro, que é nosso cliente, e que também está com o desafio de ter uma “cara nova”; de ter uma ação direcionada aos clientes deles e aos próprios funcionários”, lembra Luana. “A Rede queria algo que envolvesse degustação. Aceitamos, e o resultado foi excelente, tanto para a Bem Brasil quanto para o Makro e a Aro, que nos ofereceu os molhos Catchup e Barbecue da sua marca, para acompanhar as fritas. A parceria entre o Makro que nos cedeu o espaço, divulgou o evento em suas redes sociais e o envolvimento de toda a sua equipe foi fundamental para o sucesso da ação “, finaliza Luana.

Sobre a Bem Brasil

A Bem Brasil está no mercado brasileiro há 10 anos e conta com duas unidades fabris no Triângulo Mineiro, em Araxá e Perdizes. A indústria hoje gera mais de 600 empregos diretos e cerca de 2000 indiretos na região. Sua produção anual é de 100 mil toneladas/ano, mas com a nova unidade de Perdizes em plena atividade, poderá entregar ao mercado consumidor brasileiro, 250 mil toneladas, o que representa 55% do consumo nacional do produto. Em 2016, a marca conquistou a liderança de consumo nos lares brasileiros e expande a passos largos, rumo à FSSC 22000 (FoodSafety System Certification) – sistema de certificação em segurança de alimentos com reconhecimento global.