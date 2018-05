Integração cultural: “A gente aprende mais rápido”

A Semana Nacional dos Museus é promovida com o objetivo de incrementar a divulgação dos espaços, atrair novos públicos, integrar tecnologia e tradição. Com o tema “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”, ela comemora o Dia Internacional de Museus, em 18 de maio, quando os espaços, desenvolvem uma programação especial em prol dessa data.

Em Araxá, pela programação da semana, funcionários dos museus visitaram o Grande Hotel e também são promovidos intercâmbios culturais. No sábado, 19, alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Uberaba, complementaram uma pesquisa sobre os trabalhos do artista araxaense Calmon Barreto.

Oitenta alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental II, acompanhados de 10 professores visitaram o Grande Hotel, o Memorial e o Museu Calmon Barreto. Segundo a professora de História, Sarah Juliana de Castro Cardoso, a escola tem um projeto envolvendo as disciplinas de arte, geografia história e ciências. Os alunos conheceram a história de Calmon Barreto durante pesquisas sobre a ocupação do Triângulo Mineiro e quiseram conhecer as obras do artista que expressa de uma forma bem realista essa ocupação. “Visitar o Museu Calmon Barreto melhora a compreensão dos alunos. Sair da sala de aula traz vivências e experiências muito mais significativas. A turma do sexto ano vai fazer releitura das obras de Calmon Barreto que retratam a ocupação do Triângulo Mineiro. Pode ser em forma de desenho, pintura ou mosaico com recorte de papel. Queremos que interpretem as obras na visão de cada aluno”, explica.

A aluna do 6º ano, Maria Eduarda Barbosa Barcelos de Oliveira, tem 11 anos e visitou Araxá pela primeira vez. “É muito mais divertido e interessante conhecer não só as obras, mas saber a história contada por profissionais que sabem totalmente”, comenta.

Para a monitora do museu e professora de História, Raquel Costa Leão, esse tipo de atividade contribui para que haja um conhecimento maior da história de Araxá, já que a cidade foi tema recorrente na obra do Calmon Barreto. Também valoriza a função do museu como propagador de cultura, propagador de história, integrador da arte e das ciências. “Fazemos sempre esse tipo de atividade, mas como são alunos de Uberaba, com certeza vão levar o nome do Calmon para a sua cidade, para as famílias e a gente vai ampliando esse conhecimento”, completa.

Na opinião da estudante Sofia Loren Silva, que tem 11 anos e também cursa o 6º ano no colégio, é uma experiência muito interessante. “A gente pode entender mais, as pessoas explicam de um jeito diferente, é melhor do que ler em sala de aula. A gente aprende mais rápido”, finaliza.

O encerramento da Semana Nacional dos Museus será nesta terça-feira, 22, com a visita que os alunos da Escola Estadual Armando Santos farão à Fundação Calmon Barreto, Museu Calmon Barreto e Memorial.