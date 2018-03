Policial Militar é campeã absoluta de fisiculturismo

A policial militar e atleta Rosiane Candido dos Santos, lotada no 37º Batalhão de Polícia Militar, conquistou o título absoluto no 1º Qualifier IFBB Elite PRO, campeonato de nível internacional que foi realizado em Goiânia (GO) com presença de atletas polonesas, argentinas e da República Dominicana.

O evento ocorreu no dia 10 de março de 2018, no Teatro Rio Vermelho – Centro de Convenções de Goiânia realizado pela Confederação Internacional de Bodybuilding – IFBB Elite com a presença do presidente internacional e Confederação Rafael Santoja, e do presidente nacional Maurício Arruda, além de várias autoridades políticas e representantes estaduais de Goiás. Foi montada uma mega estrutura e logística para receber os atletas estrangeiros e brasileiros que estavam em busca do credenciamento para a elite profissional do esporte. Em 2017 a militar fez uma ótima temporada conquistando os principais títulos nacionais e internacionais, sendo seis vezes campeã de sua categoria e se tornando referência e padrão da modalidade, começando a temporada 2018 muito bem.

O evento iniciou com o amador pela manhã e após as prévias, apresentação individual e poses compulsórias a atleta foi campeã de sua altura, e após decisão das outras campeãs das subdivisões foi realizado o confronto final, denominado Overall e mais uma vez a atleta se destacou pelo conjunto, apresentação, linha de físico, simetria e todas as exigências que os árbitros internacionais exigiam de um campeão absoluto.

O atleta campeão do Overall teria direito, por mérito de competir a noite, juntamente com os principais atletas renomados da liga profissional do esporte. Portanto a militar retornou à noite e competiu com sete atletas estrangeiras, sendo avaliada de acordo com os critérios exigidos no profissional e mesmo ainda com o perfil do amador a atleta conseguiu conquistar seu espaço entre as profissionais logo na estreia com o 4º lugar do pódio profissional. A atleta foi destaque na performance e o presidente internacional ressaltou o mérito alcançado, deu boas vindas na liga PRO, além de dizer que Rosi tem muito potencial na Liga da Elite Profissional.

Os títulos, troféus e medalhas começaram a surgir desde 2009 quando estava se preparando para entrar nas fileiras da polícia militar, entre eles vários pódios nas corridas rústicas e recentemente os de fisiculturismo. E agora sendo atleta da elite profissional, irá disputar juntamente com atletas profissionais no Arnold Classic South América 2018 em São Paulo, no mês de Abril, campeonato aberto para atletas de 196 países que estão em busca da pontuação no ranking mundial da IFBB Elite PRO.