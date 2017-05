Reunião Ordinária da Câmara é marcada por diversas solicitações para Serviços Urbanos

Em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada na tarde desta terça- feira (9), o Presidente da Casa Legislativa, Fabiano Santos Cunha (PRB), abriu os trabalhos parabenizando os mais de 50 servidores do legislativo que participaram do Curso de Capacitação em Licitações e Contratos, promovido pela Escola do Legislativo, nos dias 3 e 4 de maio. Ele aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso da Mesa Diretora em capacitar e qualificar os servidores.

Usaram a tribuna para apresentar diversas indicações os Vereadores: Raphael Rios (SD), Hudson Fiuza (PSL), Fernanda Castelha (PSL), José Valdez da Silva (Ceará- PMB), Edinho Souza (PTB), Carlos Roberto Rosa (SD) e Robson Magela (PRB).

A Vereadora Fernanda Castelha aproveitou a Reunião para renunciar ao cargo de Segunda Secretária da Mesa Diretora. Após o anúncio da parlamentar, o Presidente Fabiano informou que uma nova eleição para o cargo será convocada para a próxima Reunião Ordinária.

Confira as indicações, moções e proposituras apresentadas pelos Vereadores que usaram a tribuna:

Raphael Rios

Projeto de Lei – Institui a Semana Municipal da Amamentação e Incentivo ao Parto Normal e Humanizado em Araxá.

Indicação – À Codemig, para que faça reparos no sistema elétrico, iluminação, parquinhos, lixeiras, bancos e limpeza no Lago Norte do Barreiro.

Indicação – Que estude melhorias de segurança viária na rotatória na divisa dos bairros Pão de Açúcar e Novo Horizonte.

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública para Rua Carlos Rodrigues de Melo, a atual Rua 11, do Loteamento Condomínio Villagio II.

Indicação – Estudo para reabertura do Banco de Leite Humano em Araxá.

Hudson Fiuza

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública para Rua Adelino da Trindade, a atual Rua T do Loteamento Vila das Artes.

Indicação – Que seja estudada a viabilidade da reforma e revitalização geral do Terminal Rodoviário e seu entorno.

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de construção de uma passarela no Viaduto da Linha Férrea da Avenida Tancredo Neves, que dá acesso ao Bairro Parque das Flores.

Indicação – Revitalização da Sinalização do solo em frente ao Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Santo Antônio (Adolescentro) e o Campo de Futebol Dona Adélia na Rua Luiz Dumont Fonseca.

José Valdez da Silva

Indicação – Que estude a possibilidade de pavimentação asfáltica colocação de meio fio, sistema de drenagem pluvial e iluminação pública, no trecho da Rua Ciro de Almeida, no Bairro Boa Vista.

Indicação – Construção de muro de arrimo para calçada na Rua Lázara Helena de Souza com Rua Rossine Rodrigues Duarte.

Indicação – Reforma dos pontos de ônibus ao longo da Avenida Geraldo Porfírio Botelho e na entrada do Barreiro.

Indicação – Fechamento do canteiro central, na Avenida João Paulo II, em frente ao número 1.125, antes da rotatória.

Indicação – Ao DER-MG, pedido para limpeza de vegetação nas margens da Avenida José Ananias de Aguiar e Avenida Geraldo Porfírio Botelho.

Indicação – Fiscalização e remoção de veículos abandonados em vias pública, cumprindo a Lei nº 6.493.

Edinho Souza

Moção de Congratulações – Em nome da Mesa Diretora, ao radialista Jorge Eustáquio Sérvulo, pela realização da 16ª edição do Troféu Moraes.

Indicação – Que sejam feitos estudos para viabilizar a revitalização no espaço onde está a Feira de Artesanato da Associação Cultural Artística e Talentos de Araxá, no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel.

Indicação – Estudos para o retorno da linha de ônibus que fazia o trajeto Boa Vista/Urciano Lemos.

Moção de Pesar – Aos familiares de Benedito Reinaldo de Campos, que faleceu em 03 de maio de 2017.

Moção de Congratulações – A Jorge Jesus e Leone Rodrigues Junior, pela organização do Festival Sobreviventes do Rock, em 07 de maio de 2017.

Carlos Roberto Rosa

Indicação – Implantação de iluminação em LED na Avenida Pedro de Paula Lemos, no Bairro Santa Rita.

Indicação – Operação Tapa Buracos nos Bairros Villa Mayor e Jardim das Oliveiras.

Robson Magela

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá avalie a situação de risco das casas do projeto Mão na Massa, localizadas na Rua Euclides Ferreira da Costa (antiga Rua 33), no bairro Boa Vista, cujos quintais fazem divisa com um barranco.

Indicação – Limpeza das margens da rampa existente ao lado do viaduto Max Neumann e a instalação de iluminação no local.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá estude a possibilidade de permitir que a população dos bairros Boa Vista, São Domingos e Serra Morena utilize o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Auxiliadora Paiva para práticas esportivas.

Indicação – Implantação de uma cobertura no ponto de ônibus existente em frente à Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, na Rua Capitão Jaime Gotelip, no bairro Boa Vista.

Indicação – Instalação de um redutor de velocidade na altura do número 325 da Rua José Antônio Barbosa, no bairro São Domingos.

Indicação – Instalação de um redutor de velocidade na altura do número 40 da Rua Gustavo Rodrigues da Cunha, no bairro Serra Morena.

Projetos Aprovados

Projeto de Lei 034/2017- Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências – Avenida Cícero Hermogenes, a atual Avenida “A” do Loteamento Villa das Artes.

Projeto de Lei 035/2017- Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências – Avenida Gabriel Silva Ferreira, a atual Avenida do Canal, no Bairro São Pedro.

Projeto de Lei 036/2017- Declara de Utilidade Pública e dá outras providências – Obras Sociais Despertar Comunidade, com sede na Rua Jason Armando de Paula – 190 – Bairro Bom Jesus.

Projeto de Lei 037/2017- Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências – Rua Aredson Antonio Matias, a atual Rua “F”, no Loteamento Parque das Mangabeiras V.

Projeto de Lei 038/2017- Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências – Rua Lázaro Maximo, a atual Rua “G”, no Loteamento Parque das Mangabeiras V.