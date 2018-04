Robson Magela comemora aprovação de projeto voltado aos pacientes

Projeto dá direito ao paciente de ser acompanhado em consultas e procedimentos médicos.

Câmara Municipal de Araxá aprovou nesta terça-feira, 10 de abril, o projeto de lei de autoria do vereador Robson Magela (PRB) que dá o direito a todo paciente de ser acompanhado por uma pessoa de sua confiança nas consultas médicas e outros procedimentos, como exames médicos, realizados na rede pública e particular de saúde do município.



De acordo com o projeto aprovado, o paciente terá direito ao acompanhante em todas as Unidades Básicas de Saúde, unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), nos prontos-socorros, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nas unidades ambulatoriais e hospitalares do município de Araxá.

A restrição a acompanhantes só será justificável nos casos em que claramente prejudicar o paciente ou submeter a risco o próprio acompanhante, que deverá ter idade superior a 18 anos.

Robson entende que é essencial o paciente ter o direito ao acompanhante. “Dependendo do estado de saúde ou emocional do paciente, ele não consegue repassar ao médico todos os sintomas que sente e as demais informações que são necessárias para que o profissional tenha um diagnóstico mais preciso”, diz o parlamentar.

“Além disso, existem pacientes que tendem a esconder algum sintoma do médico e a presença do acompanhante é essencial nestes casos, pois ele não omitirá nenhuma informação durante a consulta”, completa o vereador.