Rodada decisiva do Campeonato de Futebol Society Dalfeu Arnaldo da Silva (Diafreu)

O 1° Campeonato de Futebol Society Dalfeu Arnaldo da Silva (Diafreu) continua recheado de gols que fazem a torcida vibrar no Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (antigo CSU). Após a 1ª rodada registrar 33 gols nos quatro primeiros jogos do torneio e média de 8,25 gols, esses números aumentaram. Foram 46 gols e média de 11,5 gols nos confrontos da 2ª rodada. No somatório das duas primeiras rodadas dessa edição que representa a primeira competição no espaço revitalizado, o antigo CSU, as equipes estão com a pontaria em dia com 79 gols e média de 9,8 gols / por jogo.

Nos jogos da 2ª rodada do campeonato promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, teve equipe que conseguiu a segunda vitória em sequência e manteve os 100% de aproveitamento. Pela chave A, no duelo das equipes que venceram na estreia, a Polícia Militar / Civil, fez 6 a 5 no Alvorada (Rua Pernambuco), está na liderança do grupo com 6 pontos. Na segunda colocação está o Alvorada (Rua Pernambuco), com 3 pontos, mesma pontuação do São Domingos, que venceu pela primeira vez, ao emplacar 5 a 2 no São Geraldo, último colocado, sem nenhum ponto, e sem chance de classificação. Para a última rodada, Polícia Militar / Civil, Alvorada (Rua Pernambuco) e São Domingos lutam por duas vagas nas semifinais.

Na chave B, Família Bispo e Alvorada venceram novamente, chegaram a 6 pontos e já estão classificados para as semifinais. A Família Bispo assinalou 8 a 1 para cima do Amigos do DNIT, enquanto que o Alvorada fez a maior goleada do torneio em duas rodadas já realizadas, 15 a 4 contra o time dos Amigos do Guim. Pelo saldo de gols, Família Bispo está na primeira posição com 6 pontos, mesma pontuação do Alvorada. Amigos do Guim e Amigos do DNIT estão sem ponto e não possuem chances de classificação para as semifinais.

Jogos da próxima rodada

Sexta-feira, 16 de março

18h – Polícia Militar / Civil x São Domingos (Chave A)

Sábado, 17 de março

15h – Alvorada x Família Bispo (Chave B)

16h – São Geraldo x Alvorada Rua Pernambuco (Chave A)

17h – Amigos do Guim x Amigos do Dnit (Chave B)