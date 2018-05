Secretaria de Educação promove palestra com Juiz Renato Zupo sobre segurança nas escolas

Palestra foi ministrada na Escola Municipal Aziz J. Chaer nesta terça (8).

A segurança nas escolas sempre foi um dos focos de atenção da Secretaria Municipal de Educação. A integridade física e moral de professores, alunos e funcionários no ambiente escolar é tema de constantes palestras, oficinas e debates na rede municipal de ensino.

Vários projetos são desenvolvidos atualmente pelo município. A Jornada da Educação, que teve início em abril passado e se estende até julho próximo, e a Semana de Combate ao Abuso Sexual Infantil, que teve sua abertura nesta segunda-feira, 7, são alguns exemplos.

Outra ação de destaque foi a palestra do Juiz da Vara da Infância e Adolescência de Araxá, Renato Zupo, na Escola Municipal Aziz J. Chaer, localizada no bairro Orozino Teixeira, proferida nesta terça-feira, 8.

O magistrado falou sobre a importância de se evitar a banalização da violência nas escolas. Segundo ele, a Justiça não vai tolerar atitudes de violência em ambiente escolar. O juiz disse que solicitará relatórios mensais sobre o comportamento dos alunos dentro da instituição, principalmente daquelas unidades mais vulneráveis.

A Secretária Municipal de Educação, Gessy Gloria Lemos, diz que trabalha ao longo de todo ano com diversas atividades voltadas à prevenção e conscientização sobre segurança nas escolas. “Promovemos muitas palestras com temas diversificados em todas as escolas da rede municipal. Contamos com a parceira de entidades e profissionais competentes”, explica.

Gessy avalia como fundamental o envolvimento de pais, educadores e sociedade. “Palestras como a do Dr. Renato Zupo são sempre muito importantes no sentido de conscientizar alunos, pais e professores. É fundamental que todos os atores envolvidos na rede de educação saibam como evitar problemas de segurança dentro da escola e como lidar com esses fatos quando eles ocorrem”, afirma a secretária.