Uniaraxá premia pesquisadores juniores entre alunos do ensino médio

Com o objetivo de desenvolver o espírito crítico, investigativo e a criatividade dos participantes, a Coordenadoria de Pesquisa do Uniaraxá desenvolve há três anos o Projeto Pesquisador Júnior e, neste ano, o 1º Prêmio Pesquisador Júnior, voltado para jovens do ensino médio. Participaram alunos de escolas públicas e particulares de Araxá e região. Recentemente, a coordenação do projeto premiou os melhores projetos em uma cerimônia realizada no Uniaraxá.

O coordenador do Prêmio Pesquisador Júnior, professor Carlos Henrique de Freitas, explica que a ideia já vem sendo amadurecida há muito tempo. “Há mais de 10 anos temos trabalhado com a pesquisa voltada para o público do ensino básico. Inicialmente com o Projeto Cientista Mirim para pré-escolares e depois Jovens Cientistas para alunos no final do ensino fundamental. E, finalmente, o Projeto Pesquisador Júnior voltado aos jovens do ensino médio.” Ainda segundo ele, a intenção é proporcionar atividades científico-culturais que envolvam, pelo menos, um dos seguintes temas: saúde, meio ambiente, cidadania e tecnologia para a comunidade.

Professor Carlos Henrique informa os ganhadores. “Em 1º lugar ficaram os alunos do Colégio São Domingos de Araxá, com o projeto “Os Direitos fundamentais e sua aplicabilidade nos aspectos sociais brasileiros”. Em 2º lugar, os alunos da Escola Polivalente, com o projeto “Reaproveitamento de Matéria Orgânica – Compostagem”, e o 3º lugar ficou com o Colégio Nova Dimensão de Ibiá, com o projeto: “Experiência para conscientização contra o uso de cigarros comuns ou de palha.” A cerimônia de premiação ocorreu no final de agosto e contou com a participação de professores do Uniaraxá, de alunos de Iniciação Científica, alunos do curso de Pedagogia, pais, alunos, professores e diretores das escolas premiadas”, destaca.