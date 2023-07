11ª edição do Fliaraxá acontece de 5 a 9 de julho

Educação, Patrimônio e Literatura. Com estrutura inédita e a presença de autores nacionais e internacionais renomados, o Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) chega a sua 11ª edição e acontece de quarta-feira (5) a domingo (9) no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, com entrada gratuita.

O festival oferece em sua vasta programação opções para todas as faixas etárias. Dentre as atrações estão contação de história, saraus, mesas de conversa, oficinas, lançamentos de livros, debates, prêmio de redação, sessão de autógrafos e a presença de escritores conceituados.

Além disso, a estrutura de mais de 2 mil m² conta com três auditórios, área para leitura, palco para atrações musicais, área gastronômica, livraria e um espaço inédito dedicado exclusivamente ao público infantil.

Os autores homenageados desta edição serão Mário de Andrade, a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz e a poeta araxaense Líria Porto.

A exposição “Muros Invisíveis – Educação”, também está presente nesta edição e foi instalada na fachada do Estádio Municipal Fausto Alvim, que recebe o Fliaraxá pela primeira vez. Acompanhando o tema do festival, “Educação, Literatura e Patrimônio”, a mostra apresenta fotografias de 43 professoras e professores negros de Araxá, ocupando 100 metros de extensão na avenida Imbiara.

Realizado desde 2012 na cidade, o evento abrange um público maior a cada ano, e para 2023 a estimativa é que o festival receba cerca de 35 mil pessoas ao longo dos cinco dias de realização.

O Fliaraxá conta com a parceria da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, e é apresentado pela CBMM via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, além de valorizar a cultura, a educação e o patrimônio da cidade, o Fliaraxá contribui de forma significativa com o turismo local.

“O Fliaraxá atrai visitantes de todo o país, interessados em conhecer as riquezas de Araxá, sejam elas, culturais, literárias ou gastronômicas. E isso com certeza impulsiona a economia local, valoriza o trabalho de empresários de diferentes ramos na região e fortalece a cidade no mapa nacional, como destino cultural e turístico”, ressalta.

Para o prefeito Robson Magela, acrescenta que o Fliaraxá já faz parte da história da cidade. “Um dos maiores festivais literários do país acontece aqui. Temos um enorme orgulho disso e vamos continuar contribuindo com a valorização da educação, do turismo local e promovendo o acesso à cultura para toda a população”, reforça.

Confira a programação completa em ( www.fliaraxa.com.br )