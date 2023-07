11ª edição do Fliaraxá aguarda 35 mil visitantes

A abertura oficial da 11ª edição do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) aconteceu na noite desta quarta-feira (5) e para este ano desenvolve o tema “Educação, Patrimônio e Literatura”. O evento acontece até domingo (9), com estrutura inédita no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim e entrada gratuita.

O Fliaraxá conta com a parceria da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, e é apresentado pela CBMM via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O evento aguarda cerca de 35 mil visitantes durante os cinco dias de realização e oferece em sua vasta programação opções para todas as faixas etárias. Dentre as atrações estão contação de história, saraus, mesas de conversa, oficinas, lançamentos de livros, debates, prêmio de redação, sessão de autógrafos e a presença de escritores conceituados.

O idealizador do evento, Afonso Borges, afirma que o Fliaraxá conta com a presença dos principais autores brasileiros. “É o festival de maior diversidade do país. ‘Educação, Patrimônio e Literatura’ é o tema centrado nos 130 anos de Mário de Andrade, e a partir disso nos compusemos o conteúdo temático do evento que está focado nisso”, reitera.

O prefeito Robson Magela destaca que o Fliaraxá se consolidou no calendário oficial de eventos e leva o nome da Araxá para o país todo. “Temos um orgulho enorme em receber um dos maiores festivais literários do país aqui em Araxá. E a Gestão Municipal vai continuar contribuindo com a valorização da educação, do turismo local e promovendo o acesso à cultura para toda a população araxaense”, conclui.