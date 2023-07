11º Fliaraxá chega ao seu terceiro dia nesta sexta, 7 de julho; confira a programação

A 11ª edição do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) chega ao seu terceiro dia com uma programação com mesas de bate-papo com escritores regionais, nacionais e internacionais. Uma das Autoras Homenageadas do festival, Eliana Alves Cruz, faz sua estreia na programação conversando com o escritor Jeferson Tenório sobre “Territórios narrativos: vozes de autoria negra na Literatura”, às 20h, no Auditório 1. Além deles, participam das mesas desta sexta, 7 de julho, autores como o angolano Kalaf Epalanga, Carla Madeira, Itamar Vieira Junior, Jamil Chade, Juliana Monteiro e Lívia Sant’Anna Vaz.

Ainda na programação nacional e internacional, o Primeiro Ato Grupo de Dança promove a oficina “Uma linguagem na dança contemporânea brasileira”, às 11h, no Auditório 2. Às 18h, o grupo apresenta o espetáculo “Tecidos na Pele”, no Palco Gastronomia. Já na programação regional, haverá mesas de conversas como “Saúde mental e superação na Literatura”, de Luciane Diniz, Mirthes Miriam e Silla Silva; e “Negritando e a questão racial no Brasil”, com Zé Ricardo, Leni Nobre e mediação de Marisa Rufino.

A programação infantojuvenil conta com escritores como Tino Freitas, Junia Paixão, Leo Cunha, Kiusam de Oliveira e Cesar Campos. Oficinas de escrita e de bonecas, sarau, lançamentos de livros e contação de histórias fazem parte da programação, que começa às 8h30 e vai até às 17h. Por fim, na programação on-line, transmitida pelo YouTube do Fliaraxá, Oswaldo Faustino fala sobre “O elegante intelectual cai no samba”, às 12h. A conversa, mediada por Tom Farias, faz parte do Ciclo de Debates Virtuais “Mário de Andrade, negro, 130 anos”, feito em parceria com o Sesc.

Sobre o 11º Fliaraxá

Norteadopelo tema “Educação, Literatura e Patrimônio”, o 11º Fliaraxá acontece até dia 9 de julho, domingo, em formato figital – ou seja, de forma presencial, no Estádio Municipal Fausto Alvim, localizado no centro da cidade mineira; e digital, através das redes sociais do evento. A estrutura inclui uma enorme livraria, três auditórios para debates e apresentações artísticas, espaço para crianças, área de gastronomia e palco para atrações musicais. Nesta edição, as Autoras Homenageadas são Eliana Alvez Cruz e Líria Porto e, o Patrono, Mário de Andrade, em celebração aos seus 130 anos de nascimento.

O Fliaraxá é apresentado pela CBMM, com patrocínio do Itaú e da Cemig, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com apoio da TV Integração, Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Calmon Barreto, Câmara Municipal de Araxá, Academia Araxaense de Letras, Condor Eventos, Vale Sul / Goethe-Institut, Instituto Terra e Sesc

Confira, a seguir, a programação completa do 11º Fliaraxá nesta sexta, 7 de julho:

PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL:

Programação infantojuvenil:

8h30 – Sarau com o grupo “Deu na Telha e convidados” (Auditório 2)

9h30 – Tino Freitas – “Palavra também é brinquedo” (Auditório 2)

9h30 – “Oficina tecendo contos: técnicas e dicas para melhorar a escrita” – Flávia Guerra, Luciene Teixeira e Raphael Araújo. Com intervenção poética: Seleida de Paiva. (Auditório 3)

10h30 – “Oficina de bonecas Abayomis: criatividade e memória”. – Mara França com intervenção musical Janaína Santiago. (Auditório 3)

14h – Lançamento do livro “Capitão Mergulho: surgimento de um rei”, com apresentação teatral. (Auditório 2)

15h – Kiusam de Oliveira – “Inspiração e identidade” (Auditório 2)

15h30 – “Contação de História” – Grupo Tecendo Histórias (Coreto)

16h – Junia Paixão e Mayron Engel. Mediação Cesar Campos – “Livro infantil e seus encantos” (Auditório 2)

17h – Tino Freitas e Leo Cunha – “Encontro com autores” (Auditório 2)

Programação Nacional e Internacional:

11h – Oficina – “1.º Ato 40 anos: uma linguagem na dança contemporânea brasileira” (Auditório 2)

14h – Marcos Lima – “Histórias de cego” (Auditório 1)

15h – Jamil Chade e Juliana Monteiro – “Cartas do estrangeiro: considerações sobre a inserção do país no mundo pela correspondência de dois brasileiros no estrangeiro” (Auditório 1)

16h – Lula Ribeiro e Sérgio Rodrigues – “Literatura e música” (Auditório 3)

17h – Eugênio Bucci – “Incertezas” (Auditório 1)

18h – Homenagem ao Patrono – “Conversas e vidas de Mário e Tarsila”, com Mary Del Priore (Auditório 2)

18h – Celso Adolfo e Pasquale Cipro Neto – “A literatura na música” (Auditório 3)

18h – Grupo de Dança 1.° Ato: ‘Tecidos na Pele” (Palco Gastronomia)

19h – Lívia Sant’Anna Vaz – “Dimensões do possível: questões de raça e gênero no letramento do Brasil” (Auditório 2)

19h – Maria Paula Dallari – “Os inventores do Estado Brasileiro” (Auditório 1)

20h – Eliana Alves Cruz e Jeferson Tenório – “Territórios narrativos: vozes de autoria negra na Literatura” (Auditório 1)

20h – Simone Paulino, Rejane Dias e Kakay – “Livro, poder e mercado” (Auditório 2)

21h – Carla Madeira e Itamar Vieira Junior – “Liberdade e experimentação na escrita literária” (Auditório 1)

21h – Kalaf Epalanga e Jeferson Tenório – “O Atlântico separa literaturas com sinais trocados?” (Auditório 2

Programação Araxá/Regional:

13h – Academia Juvenil de Letras de Araxá, com a “Roda de conversas” e o tema “Que história você tem para contar?” (Auditório 3)

14h – Luciane Diniz, Mirthes Miriam e Silla Silva conversam sobre “Saúde mental e superação na Literatura”. Lançamento dos livros “O sistema”, de Luciane Diniz, e “Chamadas para curar”, de Mirthes Miriam (Auditório 3)

15h – “Patrimônio Histórico e Literatura como produção de memória coletiva” é a conversa que terão Ana Paula Machado Kikuchi, Glaura Teixeira Nogueira Lima e Renato Muniz B. Carvalho. Lançamento do livro “As voltas que a vida dá”, de Renato Muniz B. Carvalho (Auditório 3)

16h – Andreia Donadon, Catia Lemos, JB Donadon e Vilma Cunha Duarte falam sobre “Aldravias – A revolução minimalista” (Auditório 1)

17h – “Gastronomia de Araxá e seus Patrimônios Imateriais” é o tema da conversa entre Belma Nolli, Pedro Ladeira e Mercedes Gonçalves de Paiva. Lançamento do livro “A Admirável Gastronomia Mineira do Horizonte Perdido”, de Mercedes Gonçalves Paiva (Auditório 3)

18h – Lilian Natal, Maria Helena de Jesus e Ton Carteiro relembram 1 ano da morte do escritor Dirceu Ferreira (Auditório 1)

19h – Membros da Academia Araxaense de Letras se encontram para falar de literatura e dos temas do Fliaraxá (Auditório 3)

20h – “Negritando e a questão racial no Brasil” – Zé Ricardo, Leni Nobre e mediação de Marisa Rufino (Auditório 3)

21h – Batalha de RAP – Batalha Araxá (Auditório 3)

Musical:

11h/17h – DJ Lucio Ilian – Brasilidades & Lounge (Palco)

17h/18h30 – Rafael Borsato (saxofone) (Palco)

18h30/20h – Grupo de Dança Primeiro Ato (Palco)

20h/21h – DJ Lucio Ilian – Brasilidades & Lounge (Palco)

21h/22h30 – Banda Quinto Sol (Palco)

22h30/00h – Johnny Go! (Palco)

Sessões de autógrafos:

15h: Marcos Lima, Sergio Anauate, Maria Cristina e Mamuska Carvalho

16h: Jamil Chade, Juliana Monteiro, Kiusam de Oliveira e Liérte Penna

17h: Lula Ribeiro, Sérgio Rodrigues, Junia Paixão, Mayron Engel, Livia Moraes e Consuelo Pereira Rezende

18h: Eugênio Bucci, Tino Freitas, Leo Cunha, Andreia Donadon Leal, Thaíse Santana e Sandra Guimarães

19h: Mary Del Priore, Celso Adolfo, Pasquale Cipro Neto, Daniel Ricardo Barbosa, Tia Leleca e Nísia Anália

20h: Lívia Sant’Anna Vaz, Maria Paula Dallari, Jefferson da Costa Moreira, Vanderlei Barbosa e Dulcineia Aparecida Ferraz Ribeiro

21h: Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Simone Paulino, Rejane Dias e Kakay

22h: Carla Madeira, Itamar Vieira Junior, Kalaf Epalanga e Jeferson Tenório

PROGRAMAÇÃO ON-LINE

Mário de Andrade, negro, 130 anos – SESC

12h – Oswaldo Faustino fala sobre “O elegante intelectual cai no samba”, em conversa mediada por Tom Farias

Serviço:

11.º Festival Literário de Araxá – Fliaraxá

De 5 a 9 de julho 2023, quarta-feira a domingo

Tema: “Educação, Literatura e Patrimônio”

Local: Programação presencial no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim (Av. Imbiara – Centro, Araxá) e programação digital no YouTube, Instagram e Facebook – @fliaraxa

Informações:

@fliaraxa – www.fliaraxa.com.br