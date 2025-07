12ª Conferência Municipal de Saúde define diretrizes para os próximos quatro anos do SUS

Planejar o futuro da saúde pública em Araxá foi objetivo da 12ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nos dias 11 e 12 de julho. O evento reuniu cerca de 200 participantes e definiu propostas que irão compor o Plano Municipal de Saúde 2026-2029, documento que orientará as ações do setor pelos próximos quatro anos. A conferência foi promovida pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A abertura contou com a participação de autoridades, profissionais da saúde e representantes da sociedade civil. Estiveram presentes o prefeito Robson Magela, o deputado federal Mário Heringer, a promotora de Justiça Dra. Mara Dourado, o secretário municipal de Saúde Rubens Miranda, a secretária de Ação Social Lillian Pereira, a presidente do Conselho Municipal de Saúde Ana Paula Nassif e o vereador Kaká da Mercearia, representando a Câmara Municipal. Também participaram representantes das forças de segurança, demais vereadores, conselheiros, gestores, trabalhadores e usuários do SUS.

Com o tema “Intersetorialidade na saúde em Araxá: Importância da Abrangência do SUS como um recurso de garantia de cuidados em saúde”, a conferência reforçou a importância da participação coletiva na construção de um sistema de saúde mais eficiente, inclusivo e acessível.

A programação foi dividida em dois dias. Na sexta-feira (11), o destaque foi a palestra magna ministrada por uma equipe da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, abordando o papel da intersetorialidade na saúde pública. Também foram realizadas apresentações sobre o envolvimento de diferentes áreas da gestão municipal na construção de políticas públicas integradas.

No sábado (12), os participantes se dividiram em grupos de trabalho para discutir os seis eixos temáticos da conferência, a partir das propostas levantadas durante as pré-conferências, realizadas em várias regiões da cidade. Após os debates, as propostas foram sistematizadas e votadas para compor o Plano Municipal de Saúde.

Os eixos temáticos discutidos foram Atenção Primária – Saúde multidisciplinar e fortalecimento das UBSs; Prevenção e Promoção em Saúde; Saúde Mental – Desafios pós-pandemia; Atenção Secundária; Urgência e Emergência; Direito à Saúde e Financiamento do SUS – Desafios e particularidades.

Para o prefeito Robson Magela, o evento foi um momento crucial de escuta e construção coletiva. “A participação da comunidade e dos profissionais da saúde é fundamental para construirmos um plano que atenda às reais necessidades da população. Esse diálogo fortalece o SUS e garante que nossas ações sejam mais eficazes e alinhadas com as demandas locais”, destaca.