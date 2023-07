14ª edição do Prefeitura no Bairro contempla famílias com escrituras definitivas e oferece mais de 40 serviços gratuitos à população

Mais de 40 serviços gratuitos foram ofertados à população durante o 14º Prefeitura no Bairro, realizado no CRAS Abolição, no último sábado (29). O evento contou com atividades de saúde, cultura, educação, entretenimento, meio ambiente, segurança, esporte, ação social, entre outros, que tornam mais eficiente as estratégias de atendimento da Gestão Pública.

E a tão aguardada novidade desta edição foi a entrega de escrituras definitivas para os moradores do bairro Abolição e região, através do programa Meu Lar da Secretaria Municipal de Ação Social.

Moradora do bairro Abolição há 20 anos, a aposentada Ivone Lopes José foi uma das contempladas e fala da alegria em ter vivenciado este momento tão importante para a família dela. “Eu tenho três filhos e uma neta, que inclusive mora comigo. Estava esperando essa documentação há 20 anos, e quando eu soube que ia receber essa escritura foi uma alegria enorme. É um sonho realizado, não dá nem para explicar o que eu senti”, comemora a moradora.

O Prefeitura no Bairro também realizou cadastros de estudantes e idosos para o projeto “Eu Vou”, de Política Pública Municipal de Mobilidade Urbana. A iniciativa garante a este público a gratuidade da tarifa do transporte público coletivo urbano.

Além disso, a edição contou com a presença do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, que promoveu um treinamento sobre a manobra de Heimlich, explicando à comunidade sobre como agir em casos de desobstrução das vias respiratórias em crianças.

O prefeito Robson reforça a importância do Prefeitura no Bairro em aproximar o atendimento da Administração Municipal à população.

“É um evento que consegue mudar a vida da população para melhor. Seja por meio de uma orientação de primeiros socorros que pode salvar a vida de uma criança, seja através da economia gerada pela gratuidade de uma tarifa do transporte público ou na entrega de uma escritura tão esperada pelos moradores. São ações de enorme importância, e que irão aumentar a cada”, conclui o prefeito.