A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, em parceria com a empresa WM Show de Bola Eventos Esportivos, viabiliza a 1ª Copa Beja de Futebol Araxá de categorias de Base entre os dias 24 e 30 de julho. São 42 delegações de sete estados brasileiros e uma equipe internacional, o Los Amigos do Paraguai, que disputam 142 categorias pelos nove campos que recebem frequentemente partidas do futebol amador e do Ruralão e o Estádio Municipal Fausto Alvim, principal palco da modalidade esportiva da cidade. A abertura será na próxima quarta-feira, 24, às 19 horas, no Fausto Alvim, com jogo Los Amigos do Paraguai x Escolinha do Cruzeiro de Araxá.

A 1ª Copa de Futebol Araxá de Categorias de Base foi viabilizada através do contato do secretário de Esportes, Edinho Souza, com o organizador da competição, Wilson Maia, ex-atleta de futebol profissional da Ponte Preta /SP e do Cascavel / PR e responsável pela WM Show de Bola Eventos Esportivos, empresa que visa promover a integração social entre jovens através do futebol, além de poder revelar futuros craques para o futebol brasileiro há mais de 15 anos. A Prefeitura de Araxá apoia a realização do evento oferecendo suporte na estrutura e logística para as praças esportivas que receberão os jogos ao longo de sete dias e alojamento dos atletas.

Edinho Souza enfatiza que a copa mostra a força esportiva de Araxá a níveis local, estadual e nacional e ressalta que a competição terá 71 jogos por dia nos períodos de manhã, da tarde e de noite. Para ele, Araxá ganha esportivamente porque serão 400 atletas nascidos no município que terão a oportunidade de jogar com equipes de renome nacional como Cruzeiro, América e Flamengo, dentre outras. “Esse ano bateu o recorde de inscrições. O Wilson Maia, o grande idealizador, nos falou que todo mundo quer vim para Araxá. Está vindo equipes de Mato Grosso, Bahia, Goiás e, inclusive, do Paraguai, para ver a importância de receber evento esportivo de renome no esporte”, destaca o secretário.