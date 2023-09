1ª rodada do Ruralão 2023 é marcada por muitos gols

A primeira rodada do 30º Campeonato Ruralão foi movimentadíssima, com um total de 35 gols marcados, média de quase quatro gols por partida. Os jogos foram realizados no sábado (2) e domingo (3) e contaram com grande público.

Esta edição conta com 18 equipes que foram divididas em três chaves. Após o fim da 1ª rodada, as equipes Fazenda São Pedro, Capela e Gondins lideram os grupos A, B e C, respectivamente.

De acordo com o regulamento da competição, cada time se enfrenta em turno único dentro de seus respectivos grupos, e as cinco melhores equipes de cada grupo se classificam para a próxima fase eliminatória.

Resultados da 1ª Rodada



Chave A

Fazenda Aliança 0 x 4 Fazenda São Pedro

Santo Antônio 2 × 1 Fazenda Boca Júnior

Audax 1 × 1 Chácara Dona Adélia

Grupo B

Curva de Rio 3 × 2 Sítio Três Colinas

Capela 3 × 1 Pântano

Grêmio Planeta 0 x 2 Novo Horizonte

Grupo C

Ajesp 2 × 2 Amigos

Gondins 4 × 1 Vale

Fazenda Máfia 3 × 3 Fazenda Santa Vitória