Araxá recebe maior evento de hotelaria de Minas Gerais nesta sexta e sábado

Araxá será o cenário da 23ª edição do Encontro da Hotelaria, que acontece nesta sexta (1º) e sábado (2), no Tauá Grande Hotel. O evento, considerado o maior do setor em Minas Gerais, reunirá profissionais e especialistas para discutir tendências e inovações da área.

A escolha de Araxá como sede destaca a importância da cidade no turismo estadual e nacional, oferecendo uma oportunidade valiosa para impulsionar ainda mais o setor local. Ao longo dos anos, o Encontro da Hotelaria já passou por importantes cidades mineiras, como Belo Horizonte, Caxambu e Ouro Preto, e agora é realizada em Araxá, que tem se destacado pela realização de grandes eventos, como o FliAraxá, Expoqueijo e a Copa do Mundo de Mountain Bike.

Além de promover discussões relevantes para a hotelaria, o encontro promete impactar positivamente a economia local, que já sentiu os efeitos da injeção de mais de R$120 milhões durante a realização de eventos anteriores. Com uma programação repleta de palestras e networking, o evento é uma oportunidade única para profissionais do setor se atualizarem e trocarem experiências.