24º Dançaraxá 2025 chega ao fim reafirmando sua relevância nacional

O Dançaraxá 2025 encerrou sua 24ª edição consolidando-se como um dos maiores e mais prestigiados festivais de dança do país. Neste ano, o evento bateu recorde de participações, reunindo milhares de bailarinos, companhias e coreografias vindas de diversas regiões do Brasil, que transformaram o palco em um espetáculo de arte, talento e emoção.

Um dos grandes diferenciais do festival é a qualidade de seu corpo de jurados, composto por nomes de relevância nacional e internacional, garantindo credibilidade, rigor técnico e valorização das diferentes linguagens da dança. Essa excelência reafirma o compromisso do Dançaraxá em promover não apenas a competição, mas também a celebração da arte como ferramenta de transformação social, cultural e humana.

Mais do que premiar, o festival reforça a importância da dança na formação de valores, na disciplina, na expressão artística e no desenvolvimento humano. Em cada apresentação, o público pôde testemunhar a dedicação e a paixão de jovens e adultos que encontram na dança uma prática artística e um caminho de aprendizado e superação.

Confira os vencedores das premiações especiais:

Melhor Grupo

CDK – Centro de Dança Kathak (Araxá/MG)

Pas de Quatre Centro de Dança (Contagem/MG)

Premiação: R$ 4.500,00 (R$ 2.250,00 para cada)

Catharina Santos Souza – Pas de Quatre Centro de Dança (Contagem/MG)

Premiação: R$ 1.700,00

Júlio César dos Santos – Studio A de Dança (Araguari/MG)

Premiação: R$ 1.700,00

CDLS – Centro de Danças Lorena Senna (Araxá/MG)

Premiação: R$ 1.700,00

De onde eles são e pra onde eles vão – Styl Company (Araxá/MG)

Premiação: R$ 1.200,00

Valmir Santos – CDK Centro de Dança Kathak (Araxá/MG)

O 24º Dançaraxá 2025 foi realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura – Governo Federal, e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do Governo de Minas Gerais. Conta com o patrocínio master da Bem Brasil, patrocínio da CBMM e apoio cultural da Sicoob Crediara.