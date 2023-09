2ª edição do Cerrado Minas Rally de Regularidade em Araxá aguarda 40 equipes e conta com programação cultural gratuita

Desafios e muita adrenalina. Assim podemos descrever a 2ª edição do Cerrado Minas Rally de Regularidade, que acontece em Araxá a partir desta sexta-feira (22) até domingo (24).

A competição conta com a parceria da Prefeitura de Araxá e promete provas em cenários marcantes e muita emoção para pilotos iniciantes e experientes.

O evento já faz parte do calendário de grandes competições de regularidade, mas traz novidades para este ano. O ponto de encontro dos pilotos, organização e equipes técnicas, será no Araxá Center Shopping – rua Domingos Di Mambro, nº850, no bairro Vila Silvéria -, local que irá contar com atrações musicais e espaço kids em sua área externa, estrutura inédita e entrada gratuita.

As inscrições para o rally ainda estão abertas pelo site ( www.cerradominasrally.com.br ) e cada competidor deverá pagar uma taxa de inscrição, que varia de acordo com a categoria escolhida, e doar uma cesta básica que será destinada a entidades carentes do município. As categorias que disputarão as provas serão motos, UTVs, quadriciclos e carros.

De acordo com o diretor de Rally da Federação Mineira de Motociclismo, Daniel Cruz Rezende, Araxá tem uma estrutura que atende a este perfil de campeonato, com vários pontos turísticos e uma região rural de montanhas e belo relevo.

“Todo este cenário contribui significativamente para a realização das provas e, além disso, nos chama a atenção a receptividade e calor humano dos araxaenses, que, com toda a certeza, fazem total diferença no evento.”

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, afirma que a competição ganhou um formato que mistura emoção, gastronomia, cultura e ainda proporciona uma experiência indescritível.

“Estamos falando, mais uma vez, de um evento que desperta a curiosidade de crianças, jovens e adultos. Esperamos mais de 40 equipes de diversos Estados em nossa cidade, e temos certeza de que o fim de semana será bastante proveitoso para as famílias, visitantes, comerciantes e competidores”, afirma.

Programação completa em: www.cerradominasrally.com.br .