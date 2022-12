2ª Edição do Neste Natal Seja Luz acontece entre 3 e 20 de dezembro com atrações em vários pontos de Araxá

A 2ª Edição do evento Neste Natal Seja Luz acontece entre os dias 3 e 20 de dezembro em diversos pontos de Araxá. A programação contempla apresentações culturais como shows, oficinas, festival gastronômico e muito mais, além da iluminação de Natal em vários pontos da cidade durante todo o mês.

Com realização da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a abertura do evento acontece no sábado (3), às 15h, no Coreto da Praça Arthur Bernardes. Logo após a cerimônia, o espaço recebe shows gratuitos até às 22h. A inauguração das luzes de Natal acontece às 19h30.

Já no domingo (4), as apresentações musicais serão das 15h às 21h, também na Praça do Coreto. Nos demais dias, a programação segue com atividades em escolas municipais, bairros, museus, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha e no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, diz que para 2022 o objetivo foi levar elaborar uma programação em mais pontos da cidade. “Além da iluminação natalina, que vai dar um charme a diversos lugares de Araxá, teremos atividades e apresentações culturais gratuitas, onde abrangeremos um público maior do que no ano passado. A intenção é fazer com que mais pessoas tenham acesso à programação e participem das atividades do 2° Neste Natal Seja Luz”, diz.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, acrescenta que o 2º Neste Natal Seja Luz é mais uma iniciativa da atual gestão que se consolidou no Calendário de Eventos da Cidade. “E com um potencial de crescer a cada período natalino, trazendo diversas atrações culturais, festivais gastronômicos e, claro, visitantes para a nossa cidade”, afirma.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a celebração do Natal vem como uma oportunidade de trazer à comunidade uma programação cultural e festiva para todos os gostos. “O Natal é uma época de renovação e de luz. Por meio da Lei Municipal Calmon Barreto, criada na nossa gestão, contemplamos artistas de Araxá que terão a oportunidade de se apresentar à comunidade. Todo mundo ganha, tanto os artistas que recebem pelo seu trabalho, quanto a população que irá apreciar e participar de uma programação de qualidade. Neste ano, também ampliamos os pontos de iluminação na cidade. Isso vai estimular o comércio e fomentar ainda mais nossa economia”, destaca.

Iluminação

Com repasse de R$ 2 milhões do Município, a CDL é a responsável pela iluminação em 24 pontos da cidade. Segundo o presidente da entidade, Paulo Nessralla, os pontos iluminados serão o dobro em relação ao ano anterior.

“A área central e várias rotatórias de entradas de bairros estarão iluminadas para abranger diversas áreas da cidade e o comércio local como um todo, com a mesma igualdade. Buscamos também fomentar uma outra característica que não seja comercial, reacendendo nas pessoas o espírito natalino”, complementa.

Confira a programação completa no link ( https://bit.ly/3P0PQNJ )